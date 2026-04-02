Tyle szkół i ośrodków edukacyjnych zaatakowano. Informacje według Iranu

Według irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 28 lutego amerykańsko-izraelskie ataki dotknęły ponad 600 szkół i ośrodków edukacyjnych. Skala zniszczeń jest różna w poszczególnych przypadkach. Najstraszliwszy atak miał miejsce na żeńską szkołę w mieście Minab w prowincji Hormozgan. Zabito wówczas 175 uczennic w wieku od 7 do 12 lat.

Wojna na Bliskim Wschodzie i orędzie prezydenta USA

Wojna Izraela i USA przeciwko Iranowi trwa już 34 dni. Powiązana z Gwardią Rewolucyjną agencja prasowa Tasnim podała w piątek, że na wypadek operacji lądowej USA, siły zbrojne będą w stanie wystawić do walki nawet milion ludzi. Amerykańscy i europejscy analitycy komentujący wojnę są zgodni, że jeśli dojdzie do lądowania sił specjalnych i marines w Iranie, będzie to raczej akcja punktowa o charakterze ograniczonym. Według "Financial Times" w Zatoce jest już 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z czego 17 tysięcy ma stanowić ewentualną szpicę uderzeniową.

W wygłoszonym w środę orędziu Donald Trump podziękował amerykańskim żołnierzom i współpracującym z USA sojusznikom: Izraelowi, Arabii Saudyjskiej, Katarowi, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Kuwejtowi i Bahrajnowi. Zapewniał, że Stany Zjednoczone nie pozwolą, aby państwa te ucierpiały w wyniku wojny.

Prezydent USA stwierdził również, że strategiczne cele Waszyngtonu w operacji przeciwko Iranowi zostały już "prawie zrealizowane". Wśród sukcesów wymienił zniszczenie irańskiej marynarki wojennej, doprowadzenie do ruiny irańskich sił powietrznych oraz zabicie większości przywódców. Jednocześnie Trump zwrócił się do władz w Teheranie. Zapowiedział, że "w ciągu dwóch-trzech tygodni będziemy uderzać w nich niezwykle mocno, sprawimy, że powrócą do epoki kamienia, gdzie jest ich miejsce".

Trump powiedział, że "nowa" ekipa rządząca Iranem jest mniej radykalna i o wiele bardziej rozsądna zagroził, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, "USA będą uderzać w każdy z zakładów produkujących energię". – Uderzymy bardzo mocno w każdą z irańskich elektrowni, prawdopodobnie jednocześnie. Mamy wszystkie karty, oni nie mają żadnych – mówił włodarz Białego Domu.

