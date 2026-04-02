Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z saudyjskim księciem na temat szans na zintensyfikowanie wysiłków politycznych i dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Książę bin Salman rozmawiał z Putinem

Książę Mohammed bin Salman jest synem króla, następcą tronu i premierem, który kieruje rządem i w praktyce jest najważniejszą osobą w polityce kraju. Polityk w kontaktach z innymi przywódcami nie kieruje się przesłankami moralnymi, tylko stricte politycznymi wynikającymi z interesów jego kraju.

Arabia Saudyjska – sojusznik Stanów Zjednoczonych ponosi duże straty finansowe z powodu wojny z Iranem. Odkąd Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, cele w Arabii Saudyjskiej, która udostępnia Amerykanom swoją infrastrukturę, są atakowane przez siły irańskie.

Umowa Arabii Saudyjskiej z Ukrainą

"Obie strony podkreśliły potrzebę szybkiego zaprzestania działań wojennych oraz zintensyfikowania wysiłków politycznych i dyplomatycznych w celu osiągnięcia długoterminowego rozwiązania konfliktu" – poinformował Kreml w komunikacie po rozmowie Salmana z Putinem.

Rozmowa ta miała miejsce po tym, jak tocząca wojnę z Rosją Ukraina podpisała z Arabią Saudyjską umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej chodzi głównie o pomoc w obronie przed dronami, w czym Ukraińcy są światowymi specjalistami. Armia Ukrainy ma olbrzymie doświadczenie w zestrzeliwaniu rosyjskich dronów i może pomóc krajom Zatoki Perskiej, które są atakowane tymi samymi dronami typu Shahed, zaprojektowanymi przez Iran.

Ukraina zaproponowała wymianę swoich stosunkowo tanich środków przechwytujących drony na drogie pociski obrony powietrznej, których kraje Zatoki Perskiej używają do zestrzeliwania irańskich dronów.

Putin i książę Arabii Saudyjskiej podkreślili również, że "problemy z produkcją i transportem energii wynikające z kryzysu mają negatywny wpływ na globalne bezpieczeństwo energetyczne".

"Podjęliśmy decyzję". Iran oferuje porozumienie ws. Cieśniny OrmuzCzytaj też:

"Jeśli zagrożenie nie istnieje, zostaje wymyślone". Iran opublikował wymowny list