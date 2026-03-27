Ukraina i Arabia Saudyjska zawarły porozumienie. "Fundament pod przyszłe kontrakty"

Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek za pośrednictwem platformy Telegram o zawarciu porozumienia. W opublikowanym oświadczeniu przekazał, że przedstawiciele resortów obrony Ukrainy i Arabii Saudyjskiej podpisali umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Jak zaznaczył, dokument ten ma stanowić podstawę dla przyszłych kontraktów, współpracy technologicznej oraz inwestycji.

Zełenski: Mamy porozumienie

Jak podkreślił kijowski polityk, porozumienie może przynieść korzyści obu stronom. Ukraina jest gotowa dzielić się z Arabią Saudyjską swoją wiedzą i systemami oraz współpracować na polu militarnym. Zełenski dodał, że strona saudyjska także dysponuje rozwiązaniami, które budzą zainteresowanie władz w Kijowie.

Zełenski zaznaczył, że jest o już kolejny rok z rzędu Ukraińcy mierzą się z "tymi samymi atakami balistycznymi i dronami, których irański reżim używa obecnie na Bliskim Wschodzie". Jak mówił, zarówno Teheran, jak i Moskwa w dużej mierze wykorzystują przeciwko swoim przeciwnikom bezzałogowce typu Shahed.

Arabia Saudyjska wciągnięta w wojnę na Bliskim Wschodzie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz w regionie Zatoki Perskiej była jednym z tematów poruszanych podczas wizyty Zełenskiego w Arabii Saudyjskiej. Ukraiński prezydent przybył do tego kraju w czwartek z niezapowiedzianą wizytą. Umowę o współpracy podpisano jeszcze przed jego spotkaniem z następcą saudyjskiego tronu, Mohammedem bin Salmanem.

Odkąd Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi, cele w Arabii Saudyjskiej, która udostępnia Amerykanom swoją infrastrukturę, są atakowane przez siły irańskie. Najbardziej uciążliwym dla światowej gospodarki środkiem, jest zablokowanie Cieśniny Ormuz w Zatoce Perskiej, której jak się okazało, Amerykanie nie są w stanie zabezpieczyć. Prezydent Trump kilka razy sugerował bądź otwarcie wzywał inne państwa NATO żeby, mimo, że nie uczestniczą one w wojnie, wysłały swoje floty do zabezpieczenia Cieśniny Ormuz.

"On to powiedział i nie może cofnąć". Trump rozczarowany słowami ministra obrony Niemiec

