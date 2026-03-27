"On to powiedział i nie może cofnąć". Trump rozczarowany słowami ministra obrony Niemiec

Kilka dni temu we wpisie opublikowanym w serwisie Truth Social Donald Trump nie szczędził gorzkich słów pod adresem w państw NATO, używając jeszcze ostrzejszego języka. "Bez USA NATO JEST PAPIEROWYM TYGRYSEM!" – napisał. "Nie chcieli dołączyć do walki o powstrzymanie Iranu z napędem atomowym".

Tymczasem państwa NATO konsekwentnie odmawiają udziału w wojnie na Bliskim Wschodzie. Minister obrony Niemiec stwierdził, że żołnierze Bundeswehry są gotowi "zabezpieczać pokój", kiedy konflikt zostanie zakończony. Równocześnie dal do zrozumienia, że Niemcy nie wezmą czynnego udziału w wojnie.

Na słowa Borisa Pistoriusa szybko zareagował Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych w ostrych słowach skrytykował postawę Berlina.

– Słyszałem, jak szef Niemiec powiedział "to nie jest nasza wojna" w sprawie Iranu. Powiem tak: no cóż, Ukraina nie jest naszą wojną, a pomogliśmy. Uważam, że to bardzo niestosowne stwierdzenie, ale on je wypowiedział i nie może tego cofnąć – powiedział amerykański przywódca.

Iran częściowo otwiera Cieśninę Ormuz

Jak przekazał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi, pozwolenie na pokonywanie cieśniny Ormuz wydano tylko niektórym państwom. Podstawowym kryterium wyboru było uznanie ich przez Iran za przyjazne.

– Pozwoliliśmy Chinom, Rosji, Indiom, Irakowi i Pakistanowi na tranzyt – przekazał szef irańskiego MSZ w wywiadzie dla telewizji państwowej.

Z kolei dziennik „Korea Times” poinformował, powołując się na słowa ambasadora Iranu w Seulu, że Korea Południowa również została uznana przez Teheran za przyjazne państwo. Oznacza to, że koreańskie jednostki mogą pokonywać cieśninę Ormuz pod warunkiem koordynacji działań z władzami w Teheranie.

Rosnące ceny paliw, spowodowane sytuacją na Bliskim Wschodzie, coraz mocniej odbijają się na światowej gospodarce. Eksperci ostrzegają przed globalną recesją.

