Trump znów uderza w NATO. "Przypomnicie sobie moje słowa"

Kolejny raz od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie prezydent USA zarzucił państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego brak wsparcia. Podczas czwartkowego posiedzenia gabinetu w Białym Domu stwierdził, że Sojusz "oblał próbę" i ponowie nazwał go "papierowym tygrysem".

"Teraz wszyscy chcą pomóc"

– Nie przyszli nam z pomocą. Teraz wszyscy chcą pomóc. Kiedy druga strona jest unicestwiona, mówią: "Chcielibyśmy wysłać okręty" – mówił. – Kilku z nich wydało nawet oświadczenie, że chcą się zaangażować, kiedy wojna się skończy. Nie, trzeba było się zaangażować na początku wojny albo jeszcze zanim się zaczęła – dodał. Trump podkreślał również, że nie oczekuje spóźnionej pomocy. – Teraz wszyscy chcą pomóc, ale jest już za późno – zaznaczył, powtarzając, że wsparcie powinno nadejść wcześniej.

Prezydent odniósł się także do propozycji Wielkiej Brytanii dotyczącej wysłania lotniskowca, którą odrzucił. – Dziękuję bardzo. Nie fatygujcie się. Nie potrzebujemy tego. Nie potrzebujemy ich – powiedział. Trump zasugerował również, że brak zaangażowania sojuszników może mieć konsekwencje. – Przypomnicie sobie o tym za kilka miesięcy, przypomnicie sobie moje słowa – ostrzegł. – Istnieje takie powiedzenie, świetne powiedzenie: "Nigdy nie zapominaj" – dodał.

"Narzekają na wysokie ceny ropy"

Kilka dni temu we wpisie opublikowanym w serwisie Truth Social Donald Trump również nie szczędził gorzkich słów pod adresem w państw NATO, używając jeszcze ostrzejszego języka. "Bez USA NATO JEST PAPIEROWYM TYGRYSEM!" – napisał. "Nie chcieli dołączyć do walki o powstrzymanie Iranu z napędem atomowym".

Prezydent przekonywał, że sytuacja zmieniła się dopiero po zakończeniu działań militarnych. "Teraz, gdy ta walka została militarnie WYGRANA, z minimalnym ryzykiem dla nich, narzekają na wysokie ceny ropy, które są zmuszeni płacić" – stwierdził. Trump odniósł się również do kwestii cieśniny Ormuz. "Nie chcą pomóc w otwarciu Cieśniny Ormuz, prostego manewru wojskowego, który jest jedyną przyczyną wysokich cen ropy" – napisał. "To takie proste dla nich, z tak małym ryzykiem". Na końcu wpisu prezydent użył najmocniejszych słów. "TCHÓRZE, i ZAPAMIĘTAMY!" – podsumował.

