Cel NATO osiągnięty przez wszystkich. Pierwsza taka sytuacja

Tak wynika z corocznego raportu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, opublikowanego w czwartek (26 marca).

Według dokumentu, wszyscy 32 członkowie NATO po raz pierwszy osiągnęli cel 2 proc. PKB do 2025 r. Wydatki za ubiegły rok podane w zestawieniu opierają się na szacunkach Sojuszu.

Łączne wydatki na obronność wyniosły 1,4 bln dolarów, co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Raport pokazuje znaczne różnice w wydatkach pomiędzy państwami członkowskimi. Hiszpania, Portugalia, Albania, Belgia i Kanada wydały najmniejszą część swojego PKB na obronność, bo tylko 2 proc.

Wydatki krajów NATO na obronność. Polska na pierwszym miejscu

Polska miała najwyższy udział wydatków w PKB wśród członków NATO (4,3 proc.), natomiast Litwa, Łotwa, Estonia i Dania wyraźnie przekroczyły granicę 3 proc.

W raporcie wskazano, że w latach 2024-2025 Europa i Kanada zwiększyły swoje wydatki na obronność o 19 proc. do kwoty 574 mld dolarów.

Sześć państw sojuszu wyprzedza obecnie Stany Zjednoczone pod względem wydatków na obronność (3,19 proc. PKB). Są to: Polska (4,3 proc.), wszystkie państwa bałtyckie (Litwa – 4 proc., Łotwa – 3,74 proc., Estonia – 3,42 proc.), Dania (3,34 proc.) i Norwegia (3,2 proc).

Jednak w ujęciu bezwzględnym USA wydały więcej (838 mld dolarów) niż wszystkie pozostałe kraje Sojuszu razem wzięte.

Amerykański budżet wojskowy na ten rok wynosi 892,6 mld dolarów. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że chce go zwiększyć do 1,5 bln dolarów.

Trump wymusił 5 proc. PKB

Sojusznicy Ameryki pod naciskiem Trumpa zgodzili się na zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB do 2035 r. Decyzja zapadła na szczycie NATO w Hadze w czerwcu ubiegłego roku.

Kraje Sojuszu zobowiązały się przeznaczyć 3,5 proc. PKB na podstawową obronę – taką jak wojska i broń – oraz 1,5 proc. na szersze środki obronne, takie jak cyberbezpieczeństwo, ochrona rurociągów i dostosowanie dróg i mostów do obsługi ciężkich pojazdów wojskowych.

Czytaj też:

Sekretarz stanu USA wskazał sojuszników, którzy zagrażają NATO