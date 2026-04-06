Atak USA i Izraela na Iran. Zginął szef wywiadu

Informację podały irańskie media, powołując się na oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Kim był Madżid Chademi?

Madżid Chademi, który stał się ostatnią kluczową postacią zabitą w amerykańsko-izraelskich nalotach, przejął władzę w 2025 roku po tym, jak w izraelskich nalotach zginął jego poprzednik.

Przez dziesięciolecia pracował na stanowiskach wywiadowczych i kontrwywiadowczych, jednocześnie piął się po szczeblach kariery w irańskim aparacie bezpieczeństwa.

Przed nominacją Madżid Chademi stał na czele Organizacji Ochrony Wywiadu Gwardii Narodowej, zajmując się wewnętrznym nadzorem i kontrwywiadem, a także piastował wysokie stanowiska w irańskim ministerstwie obrony.

Korpus Wywiadowczy IRGC jest jedną z najpotężniejszych irańskich służb bezpieczeństwa, odgrywającą kluczową rolę w nadzorze kraju w celu przeciwdziałania zagranicznym wpływom i często działającą równolegle z cywilnym ministerstwem wywiadu.

Nowe informacje od Netanjahu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że w ataku oprócz Chademiego zginął Athar Bakri, dowódca sekcji 840 sił Al-Kuds, odpowiedzialny za ataki na Żydów i Izraelczyków na całym świecie. Al-Kuds odpowiadają za zagraniczne operacje IRGC.

„Ci, którzy dążą do mordowania naszych obywateli, którzy kierują atakami terrorystycznymi wymierzonymi w Izrael, którzy budują irańską oś zła – mają krew na rękach” – napisał na platformie X.

Szef izraelskiego rządu zapewnił, że Izrael będzie kontynuował działania zmierzające do wyeliminowania zagrożeń.

Atak USA i Izraela na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu. W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

