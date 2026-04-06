"Nielegalne i niedopuszczalne". Szef Rady Europejskiej zabrał głos ws. wojny

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa stwierdził w poniedziałek we wpisie na platformie X, że „po pięciu tygodniach wojny na Bliskim Wschodzie jasne jest, że jedynie rozwiązanie dyplomatyczne pomoże rozwiązać jej podstawowe przyczyny”.

„Jakiekolwiek ataki na infrastrukturę cywilną, a zwłaszcza na obiekty energetyczne, są nielegalne i niedopuszczalne. Dotyczy to zarówno wojny Rosji na Ukrainie, jak i wszędzie. Irańska ludność cywilna jest główną ofiarą irańskiego reżimu. Byłaby również główną ofiarą rozszerzenia kampanii wojskowej” – ocenił szef Rady Europejskiej.

Przypomniał, że w niedawnej rozmowie z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem podkreślił, że „Unia Europejska wzywa Iran do natychmiastowego zaprzestania ataków na kraje regionu i umożliwienia przywrócenia pełnej swobody żeglugi przez cieśninę Ormuz”.

„Eskalacja nie doprowadzi do zawieszenia broni i pokoju. Tylko negocjacje, a konkretnie trwające działania prowadzone przez partnerów regionalnych, przyniosą efekty” – napisał Antonio Costa.

Atak USA i Izraela na Iran

28 lutego Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

W odwecie za ataki Stanów Zjednoczonych i Izraela Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

