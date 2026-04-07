"Trump, też bądź gotowy". Iran wskazał jeden z celów odwetu

Rzecznik Centralnego Dowództwa Sił Zbrojnych Iranu Ebrahim Zolfaghari zamieścił w social mediach nagranie, w którym zapowiedział, że w razie amerykańskiego ataku na tamtejszą infrastrukturę krytyczną potencjalnym celem stanie się powstające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich centrum sztucznej inteligencji.

Obiekt wskazany przez Zolfaghariego leży niedaleko Abu Zabi. To należący do amerykańskiej firmy OpenAI kompleks Stargate, którego budowa ruszyła w maju 2025 r. "Zrobimy wszystko, co w naszej mocy by bronić naszego kraju i naszego interesu narodowego" – czytamy w nagraniu.

Teheran nie zamierza odblokowywać Cieśniny Ormuz, co jest warunkiem odstąpienia Waszyngtonu od zmasowanego uderzenia na elektrownie i mosty. Tamtejsze władza zagroziły też, że odpowiedzą atakami na infrastrukturę krytyczną innych państw arabskich w Zatoce Perskiej.

Mija termin ultimatum Trumpa dla Iranu

Tymczasem w sieci pojawiają się nagrania pokazujące Irańczyków gromadzących się wokół infrastruktury cywilnej. Według agencji prasowych w reakcji na zapowiedź bombardowania irańskie władze miały wezwać ludzi do tworzenia "żywych łańcuchów" wokół części infrastruktury, zwłaszcza elektrowni i mostów. Nie wiadomo, jaką skalę ma całe przedsięwzięcie i czy będzie ono symbolicznym wyrażeniem oporu, czy zgromadzeni rzeczywiście stworzą "ludzkie tarcze", gdy i jeśli, rozpocznie się zmasowane uderzenie.

Cała sytuacja nabrała jeszcze większej grozy po groźbach Trumpa napisanych w kierunku Iranu we wtorek. "Dzisiaj w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Nie chcę, żeby tak się stało, ale najprawdopodobniej tak będzie" – napisał włodarz Białego Domu.

Jednocześnie Biały Dom odrzucił sugestie, że siły USA mogą użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi. Była to odpowiedź na komentarz z konta związanego ze sztabem byłej kandydatki na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej Kamali Harris.

