Lokomotywa na cukier

Pierwsza – wyciekły konkluzje audytu, który zarząd koncernu Volkswagen zlecił firmie doradczej McKinsey. Mówiąc ogólnikowo i krótko, kondycja Volkswagena jest opłakana. McKinsey rekomenduje szybkie zamknięcie ośmiu z dziesięciu zlokalizowanych w Niemczech fabryk, bynajmniej nie gwarantując, że to wystarczy. Oprócz gwałtownego cięcia kosztów trzeba jeszcze znaczących inwestycji w nowe produkty, bo te, które miały zawojować rynki zagraniczne, sromotnie przegrały w swoich kategoriach z analogicznymi samochodami chińskimi.