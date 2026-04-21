Znany komentator żałuje, że popierał Trumpa. "Przykro mi, że wprowadzałem w błąd"

Konserwatywny komentator polityczny, ocenił, że "wy, ja i miliony ludzi, którzy go wspierali, jesteście przyczyną tego, co się teraz dzieje".

Carlson żałuje, że popierał Trumpa

W podcaście "The Tucker Carlson Show" wyraził żal z powodu dawnego poparcia dla Donalda Trumpa.

Dodał, że rola, jaką odegrał w powrocie Donalda Trumpa do władzy w USA mu ciąży.

Przyznał przy tym, że czuje się "udręczony".

– Mieliśmy w tym swój udział. Wszyscy, którzy go popierali, pisali dla niego przemówienia. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie wystarczy teraz po prostu powiedzieć, że "zmieniłeś zdanie". Wy, ja, miliony ludzi, którzy go wspierali – to my jesteśmy przyczyną tego, co się teraz dzieje. Wydaje mi się, że nadszedł czas, by poczuć wyrzuty sumienia. Będzie nas to dręczyć jeszcze długo, mnie również. I bardzo mi przykro, że wprowadzałem ludzi w błąd – powiedział.

Tucker Carlson ocenił, że pojawiały się "sygnały ostrzegawcze" dotyczące charakteru prezydenta USA, jednak jego zwolennicy, w tym również on, je ignorowali.

Trump zaatakował prawicowych dziennikarzy

10 kwietnia Donald Trump w obszernym wpisie na Truth Social zaatakował prawicowych publicystów. Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones zostali skrytykowani przez prezydenta USA.

"Wiem, dlaczego Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones walczą ze mną od lat, (…) bo łączy ich jedno: niskie IQ" – stwierdził amerykański przywódca.

Donald Trump dodał, że to "wariaci", "mąciwody" i "przegrywy". "To głupi ludzie, oni to wiedzą, ich rodziny to wiedzą i wszyscy inni też to wiedzą" – napisał.

Krytykując popularną influencerkę Candace Owens, Donald Trump stwierdził, że wbrew temu, co twierdzi, żona prezydenta Francji Brigitte Macron nie jest mężczyzną i wyraził nadzieję, że Macronowie, którzy złożyli pozew przeciwko niej w amerykańskim sądzie, wygrają dużą sumę pieniędzy.

"Właściwie, dla mnie pierwsza dama Francji jest o wiele piękniejszą kobietą niż Candace" – napisał.

Wszyscy wymienieni przed Donalda Trumpa publicyści, to do niedawna jego zwolennicy. Skrytykowali oni jednak ostro wojnę przeciwko Iranowi.

Tucker Carlson skrytykował Donalda Trumpa za atak na Iran

Tucker Carlson w rozmowie z ABC News nie krył rozczarowania działaniami amerykańskich władz w kontekście ataku USA i Izraela na Iran. – To zmieni wszystko w sposób dogłębny – ocenił.

W jego ocenie Izrael chce zaszkodzić Iranowi, Katarowi, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnowi, Omanowi i Kuwejtowi. – I udało mu się – dodał.

Dziennikarz wskazał, że Izrael celowo dążył do kryzysu w Zatoce Perskiej, a także stwierdził, że władze Kataru i Arabii Saudyjskiej aresztowały agentów Mossadu planujących zamachy bombowe.

"The New York Times" opisywał niedawno, że Tucker Carlson trzykrotnie spotykał się z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym, aby odwieść go od ataku na Iran.

