Iran pochwalił się kontrolą nad cieśniną Ormuz. Opublikowano nagranie

Irańska telewizja państwowa wyemitowała nagranie, na którym widać zamaskowanych żołnierzy podpływających szarą łodzią motorową do MSC Francesca, wspinających się po linowej drabinie do drzwi w kadłubie, skaczących między wymachującymi karabinami.

Nagranie, zaprezentowane z ścieżką dźwiękową w stylu filmu akcji i bez komentarza, zawierało również ujęcia innego statku, Epaminondasa.

Iran poinformował, że oba zostały schwytane w środę, oskarżając je o próbę przekroczenia cieśniny bez zezwoleń.

Izrael chce wznowić wojnę

Wojna, rozpoczęta przez USA i Izrael 28 lutego, została wstrzymana od czasu zawieszenia broni 8 kwietnia, ale Izrael ostrzegł w czwartek, że jest gotowy do wznowienia ataków.

Minister obrony Izraela Israel Katz powiedział, że Izrael czeka na „zielone światło” od Stanów Zjednoczonych, aby wznowić wojnę. Dodał, że jeśli tak się stanie, Izrael zacznie od wymierzenia w Najwyższego Przywódcę ajatollaha Modżtabę Chameneiego i "doprowadzi Iran z powrotem do mrocznych czasów".

"Tym razem atak będzie inny i śmiercionośny, a jego celem będą niszczycielskie ciosy w najczulsze miejsca" – przekazał w oświadczeniu wydanym przez jego biuro.

Cieśnina Ormuz kontrolowana przez Iran

Po wstrzymaniu ataków uwaga skupiła się na szlakach żeglugowych u wybrzeży Iranu.

Teheran twierdzi, że nie rozważy otwarcia Cieśniny Ormuz, która jest szlakiem dla jednej piątej światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, dopóki USA nie zniosą blokady transportu irańskiego, nałożonej przez Waszyngton podczas zawieszenia broni, a którą Teheran uważa za naruszenie tego rozejmu.

W poście zamieszczonym w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump stwierdził, że Waszyngton ma "całkowitą kontrolę" nad cieśniną, którą określił jako "szczelnie zamkniętą, dopóki Iran nie zawrze POROZUMIENIA!!!".

Donald Trump i jego wojskowi stwierdzili, że irańska marynarka wojenna "leży na dnie morza", ale teherańskie łodzie motorowe pokazują, że nadal może ona siać spustoszenie w transporcie morskim.

