Vance ostro do władz Meksyku: Zastrzegamy sobie prawo
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Świat

Vance ostro do władz Meksyku: Zastrzegamy sobie prawo

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Wiceprezydent USA J. D. Vance
Wiceprezydent USA J. D. Vance Źródło: PAP/EPA / Yuri Gripas
Wiceprezydent USA JD Vance zwrócił się do władz Meksyku. Jak powiedział, nie jest wykluczona interwencja militarna.

Na antenie telewizji Univision, wiceprezydent USA JD Vance oświadczył, że Stany Zjednoczone zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań militarnych na terytorium Meksyku – jeśli będzie to konieczne do ochrony obywateli USA.

– Jeśli meksykański kartel narkotykowy zamierza przemycić do Stanów Zjednoczonych dużą partię broni i fentanylu (...), to oczywiście musimy go ścigać – podkreślił Vance. Jednocześnie wiceprezydent podkreślił, że USA "nie chcą tego robić", ale uznają zwalczanie karteli za konieczne. Dodał, że Waszyngton deklaruje współpracę z władzami Meksyku, aby upewnić się, że będą one w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym problemem.

Wcześniej prezydent Donald Trump oświadczył, że Meksyk utracił kontrolę nad państwem, które – jego zdaniem – jest w dużej mierze zdominowane przez kartele. Ocenił też prezydent Claudię Sheinbaum jako "bardzo dobrą kobietę, ale bardzo przestraszoną". Na początku maja Trump ostrzegł, że "jeśli oni (Meksyk – red.) nie podejmą się zadania eliminacji karteli, my to zrobimy".

Z kolei prezydent Sheinbaum wielokrotnie podkreślała, że jej rząd stanowczo odrzuca możliwość ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, w tym obecność wojsk USA na terytorium Meksyku.

Walka USA z narkokartelami

Kilka dni temu przywódca USA poinformował, że amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły atak, w którym zginął Niño Guerrero, przywódca wenezuelskiego gangu Tren de Aragua. Stany Zjednoczone uznały Tren de Aragua, organizację działającą również w Kolumbii, Peru i Chile, za organizację terrorystyczną.

"Na mój rozkaz Dowództwo Południowe Stanów Zjednoczonych przeprowadziło szybki i śmiercionośny atak kinetyczny, który zakończył się sukcesem i wyeliminowaniem Niño Guerrero" – napisał Trump na platformie Truth Social.

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Źródło: Reuters / Univision
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