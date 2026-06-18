Deportacje migrantów. USA dogadane z kolejnym państwem

Na początku swojej kadencji Trump ogłosił stan wyjątkowy na granicy, zawiesił prawo do ubiegania się o azyl i zgodnie z zapowiedziami wysłał na granicę wojsko. Od pierwszego dnia prezydentury Trumpa trwają deportacje nielegalnych imigrantów z USA. W pierwszym okresie przede wszystkim znacznie zwiększono liczbę zatrzymań nielegalnych imigrantów przebywających w kraju od dłuższego czasu. Aby operacja była wykonalna, Waszyngton zawarł odpowiednie umowy z szeregiem państw przyjmujących z powrotem swoich obywateli. Jest też kilka państw, które zgodziły się przyjmować przybyszów z państw trzecich.

Deportacje z USA. Jamajka przyjmie migrantów z państw trzecich?

Jamajka jest kolejnym państwem, które prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przyjęcia deportowanych z państw trzecich. Dzięki temu wyspiarskie państwo dołączyłoby do rosnącej grupy państw karaibskich współpracujących z administracją Trumpa w zakresie programu imigracyjnego.

Minister bezpieczeństwa narodowego Jamajki, Horace Chang, potwierdził we wtorek, że tamtejszy rząd podpisał memorandum o porozumieniu z Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego USA, zgodnie z którym ma on przyjmować do 25 osób z krajów innych niż Jamajka co dwa tygodnie. Deportowani, jak powiedział Chang, nie zostaną umieszczeni w areszcie, choć szczegóły dotyczące miejsca ich pobytu nie zostały jeszcze ustalone. Nadal trwają negocjacje dotyczące odszkodowania za ich przyjęcie. Oficjalnie nie wiadomo, co USA dadzą w zamian.

Jeśli umowa zostanie sfinalizowana, Jamajka dołączy do Meksyku, Salwadoru, Ugandy i szeregu innych krajów, które zgodziły się przyjąć migrantów z państw trzecich deportowanych ze Stanów Zjednoczonych.

Decyzja ta spotkała się już z oporem opozycyjnej Narodowej Partii Ludowej (PNP), która oskarżyła rząd Jamajki o ukrywanie negocjacji przed opinią publiczną. Przedstawiciele ugrupowania argumentują, że przyjęcie migrantów stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Jamajki, jej pozycji międzynarodowej i kruchej infrastruktury społecznej.

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