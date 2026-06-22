Horror we Francji. Ekstremalne temperatury i tropikalne noce

Francuska służba meteorologiczna Meteo-France ostrzegła, że obecna fala upałów może należeć do najpoważniejszych od czasu rekordowego lata 2003 roku, kiedy ekstremalne temperatury doprowadziły do śmierci blisko 15 tys. osób.

W wielu regionach prognozowane są temperatury od 40 do 43 stopni Celsjusza, a noce pozostają wyjątkowo gorące, z temperaturą utrzymującą się powyżej 20 stopni, co zapowiada tzw. "noce tropikalne" – zjawisko często bagatelizowane.

Specjaliści ostrzegają, że takie sytuacje poważnie odbijają się na zdrowiu, bo organizm potrzebuje chłodniejszych nocy, by regulować temperaturę i "dojść do siebie" po upale w dzień. To zwiększa obciążenie układu krążenia i zaburza sen.

Siedem ofiar w miniony weekend

Według agencji Reuters, trzy osoby w wieku od 80 do 95 lat zmarły w ostatni weekend w rejonie Bordeaux w związku z problemami zdrowotnymi wywołanymi upałami. Francuskie media informowały także o kolejnych ofiarach, w tym osobach starszych i przypadkach utonięć podczas prób ochłodzenia się w zbiornikach wodnych.

Władze centralne uruchomiły międzyresortowy sztab kryzysowy. Minister zdrowia Stephanie Rist ostrzegła, że kraj czeka jeszcze kilka dni "bardzo, bardzo gorącej pogody". Premier Sebastien Lecornu zapowiedział dodatkowe działania ochronne dla osób starszych, dzieci i osób pracujących na zewnątrz.

Francja zamyka szkoły z powodu upałów

W związku z ekstremalnymi temperaturami zamknięto lub ograniczono działalność setek szkół. Według francuskiego ministerstwa edukacji ponad 800 placówek zostało zamkniętych, a blisko 1800 zmieniło godziny pracy. W Paryżu i innych miastach otwarto dodatkowe punkty dostępu do wody pitnej i klimatyzowanych pomieszczeń.

Fala upałów dotknęła również inne kraje Europy Zachodniej. Ostrzeżenia obowiązują m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii temperatury w części kraju mają sięgnąć 44 stopni Celsjusza, a niemieckie służby meteorologiczne ostrzegają jednocześnie przed gwałtownymi burzami wywołanymi wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza.

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