Będzie mur? USA: Jest przełom ws. wznowienia funkcjonowania rządu federalnego

– Jestem bardzo dumny, że ogłaszam dziś, iż osiągnęliśmy porozumienie, by zakończyć shutdown i wznowić działanie rządu federalnego – poinformował podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Donald Trump.

Ogłoszone przez Trumpa porozumienie z przywódcami Kongresu zakłada wznowienie działalności rządu federalnego na trzy tygodnie. Jednocześnie umowa nie przewiduje pieniędzy na budowę muru na granicy USA z Meksykiem. To sztandarowa obietnica Trumpa, której realizację podtrzymuje. Trump chce, aby na ten cel przyznano 5,7 mld dolarów. Kwestia środków na mur ma być przedmiotem negocjacji, ale za jakiś czas.

Prezydent Stanów Zjednoczonych stawia ultimatum: jeśli Kongres nie zapewni "uczciwego porozumienia" do 15 lutego, to ponownie doprowadzi do zawieszenia rządu federalnego. Donald Trump wspomniał też o możliwości użycia swoich uprawnień w sprawie nadzwyczajnej sytuacji na granicy z Meksykiem.