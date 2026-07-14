Włoska Caritas rusza z pomocą ludności w Ziemi Świętej

W ramach wyjazdu delegacji Caritas Italia zaplanowano spotkania z pracownikami lokalnej Caritas, wizyty w miejscach realizacji bieżących projektów oraz rozmowy mające na celu zacieśnienie współpracy i określenie priorytetów działania na najbliższe miesiące.

Ogromne potrzeby w Gazie

A potrzeby są ogromne. Na początku lipca Caritas Ziemi Świętej informowała o katastrofalnej sytuacji humanitarnej na terenach, które przez kilka ostatnich lat były areną niszczycielskiego konfliktu. Prowizoryczne szałasy przy rowach ściekowych, szczury atakujące zwłaszcza dzieci, przy tym brak lekarstw, a przede wszystkim zdatnej do picia wody – to niektóre tylko problemy.

W obliczu poważnych braków czystej wody Caritas Jerozolima uruchomiła dostawy realizowane cysternami. Działania prowadzone są w ścisłej koordynacji z lokalnymi władzami i przedstawicielami wspólnot, aby pomoc docierała do najbardziej potrzebujących w sposób bezpieczny i sprawiedliwy – zapewnia organizacja.

Jednym z miejsc objętych pomocą jest rejon Al-Abradż, którego mieszkańcy przez dłuższy czas zmagali się z niedoborem czystej wody pitnej.

Dzielić życiem z tymi, którzy cierpią

„Obecność dzisiaj w Ziemi Świętej oznacza decyzję o dzieleniu życia z ludnością, która wciąż cierpi z powodu skutków wojny i niestabilności – wskazał ks. Marco Pagniello, dyrektor włoskiej Caritas. – Chcemy słuchać, spotykać się, towarzyszyć i odnawiać więź, która nigdy nie została zerwana. Nasza obecność jest znakiem bliskości wobec lokalnego Kościoła i ludzi, którzy każdego dnia z godnością znoszą trudy, w nadziei, że pokój znów stanie się realną perspektywą”.

Inicjatywy na rzecz potrzebujących

Wizyta Caritas Włochy wpisuje się w jej zaangażowanie na rzecz Ziemi Świętej, realizowane poprzez działania w zakresie pomocy humanitarnej, wsparcie usług socjalnych i zdrowotnych, towarzyszenie wspólnotom chrześcijańskim oraz promowanie procesów zmierzających do przywracania pokoju i pojednania.

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