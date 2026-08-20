Wysadzenie Nord Stream. Kuriozalne okoliczności aresztowania Ukraińca

Wołodymyr Żurawlow, obywatel Ukrainy podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągu Nord Stream, został ujęty w środę przez policję w mieście Pula na zachodzie Chorwacji. Zatrzymania dokonano na podstawie europejskiego nakazu aresztowania – przekazała niemiecka prokuratura federalna w Karlsruhe.

Ukrainiec, który jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury, zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie stanie przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym.

W październiku 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił niemieckim władzom wydania Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie.

Ukrainiec aresztowany podczas kręcenia filmu o Nord Stream

Niemiecki portal Legal Tribune Online ujawnił, że obywatel Ukrainy został zatrzymany w Chorwacji podczas kręcenia filmu o Nord Stream. Chodzi o produkcję pod tytułem "Snake Island". W rolach głównych mają wystąpić Sean Penn i Adrien Brody, a reżyserem jest Doug Liman, znany z pracy nad filmami o Jasonie Bourne'ie. "Snake Island" kręcono początkowo w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu. Później ekipa filmowa przeniosła się do nadmorskiego miasta Pula, po to, by pracować tam nad scenami nurkowania.

Serwis lto.de nie sprecyzował, jaką konkretnie pracę Wołodymyr Żurawlow wykonywał na planie. Do tej pory nie pojawił się żaden oficjalny komunikat w tej sprawie. W środę Polska Agencja Prasowa skontaktowała się mec. Tymoteuszem Paprockim, obrońcą Wołodymyra Żurawlowa w ubiegłorocznym procesie przed warszawskim Sądem Okręgowym. Adwokat zdementował plotki, by jego klient przebywał w Chorwacji na wakacjach. – Nie znam powodów, dla których tam się udał, ale zakładam, że musiały być one istotne i ważne – oświadczył.

Przypomnijmy, że do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło we wrześniu 2022 r. Niemieckie organy ściągania prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia gazociągu. Prokuratura postawiła dotychczas zarzuty obywatelowi Ukrainy Serhijowi K. Oskarżono go o współudział w przeprowadzeniu ataku na obiekty cywilne, spowodowanie eksplozji, zniszczenie budynków i zakłócenie funkcjonowania infrastruktury publicznej.

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