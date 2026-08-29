Putin spotkał się z Łukaszenką. Wiadomo, o czym rozmawiali

Białoruski przywódca przybył w czwartek z wizytą roboczą do Rosji. W piątek odbył rozmowy z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem.

Łukaszenka w Moskwie. Spotkał się z Putinem

Władimir Putin, rozpoczynając spotkanie z Aleksandrem Łukaszenką, powiedział, że obroty handlowe między Rosją a Białorusią wzrosły o 12,5 proc. od początku roku, poinformował prezydent Rosji Władimir Putin.

– Nasz główny obszar współpracy – handel i gospodarka – rozwija się pomyślnie. Pomimo wszelkich zewnętrznych prób wpływania na to, nasze statystyki pokazują obroty w wysokości prawie 52 miliardów dolarów w ubiegłym roku. To dobry wynik. A w tym roku, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, zanotowaliśmy kolejny wzrost o 12,5 proc. – powiedział/

Prezydent Rosji zauważył, że wartość bezpośrednich inwestycji z Rosji wynosi 4,5 miliarda dolarów. Ponadto na Białorusi działa 2,5 tys. przedsiębiorstw z udziałem Rosji.

Putin oświadczył, że Rosja i Białoruś pomyślnie rozwijają współpracę handlową.

– Bardzo się cieszę, że znów się spotkaliśmy. Nie tak dawno temu widzieliśmy się po raz ostatni, ale – jak zawsze powtarzam w takich sytuacjach – dynamika naszych relacji jest taka, że stale pojawiają się nowe problemy, które wymagają omówienia, uzgodnienia i rozwiązania. Ogólnie rzecz biorąc, chcę jednak zauważyć, że – jak wiecie lepiej niż ktokolwiek inny – nasz główny obszar współpracy – handel i gospodarka – rozwija się pomyślnie – mówił.

Putin podkreślił, że dzieje się tak pomimo wszelkich prób wywierania wpływu z zewnątrz.

Aleksandr Łukaszenka z kolei oświadczył, że obroty handlowe między oboma krajami do końca tego roku znacznie przekroczą poziom z ubiegłego roku, a znaczącą rolę w tych obrotach będzie odgrywać nowoczesna elektronika.

– Nasze obroty handlowe rosną. O co najmniej 12 proc., musimy to jeszcze policzyć. Pod względem obrotów handlowych znacznie przekroczymy poziom z ubiegłego roku – mówił.

Dodał, że cieszy go, że "nowoczesna elektronika odgrywa znaczącą rolę w tym obrocie handlowym".

– Posiadamy bogate doświadczenie, a Denis Manturow niedawno odwiedził te przedsiębiorstwa i zwiedził je ze specjalistami. Rozwijamy pewną formę współpracy w tej dziedzinie. Chcę Państwu powiedzieć – to jednomyślna opinia Państwa rządu, mój punkt widzenia i naszego rządu – że absolutnie nie zostaniemy tu „nadzy”, bez tych towarów, tej elektroniki. Dziś wspólnie tworzymy wszystko, czego potrzebujemy. A jutro osiągniemy bardzo wysoki poziom – powiedział przywódca Białorusi.

Putin: Wzmacniamy Państwo Związkowe

Władimir Putin powiedział też, że Rosja i Białoruś kontynuują aktywną działalność na arenie międzynarodowej i wzmacniają Państwo Związkowe.

Putin zaznaczył, że w niedalekiej przyszłości powinno odbyć się posiedzenie Rady Ministrów Państwa Związkowego.

Ponadto prezydent Rosji poinformował o aktywnej działalności Moskwy i Mińska na wszystkich płaszczyznach międzynarodowych.

– To wszystko, oczywiście, będzie dziś w centrum naszej uwagi – dodał.

Łukaszenka ze swojej strony stwierdził, że celem jego roboczej podróży do Rosji nie było podejmowanie decyzji, lecz podsumowanie poprzednich ustaleń.

– Solidnie wywiązujemy się ze wszystkich naszych porozumień – od rolnictwa, przez żywność i paliwa, po inne kwestie. To, że się tu spotykamy, nie jest wyłącznie naszą winą. Dynamika stosunków międzynarodowych jest taka, że między innymi zmusza nas do dyskusji o stojących przed nami wyzwaniach. Możecie być pewni, że wspólnie, poprzez współpracę, pokonamy wszystkie trudności. Mówiłem o tym już nie raz, podczas spotkań z przedstawicielami rosyjskiego biznesu i liderami regionalnymi. Myślę więc, że dzisiejszy dzień będzie dniem podsumowania wyników, a nie podejmowania decyzji – zauważył.

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