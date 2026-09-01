"Nadszedł właściwy czas". Messi ogłosił decyzję

To już oficjalne. Lionel Messi, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu, ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jego ostatnim występem w narodowych barwach był finał mistrzostw świata, rozegrany 19 lipca 2026 roku w East Rutherford niedaleko Nowego Jorku.

Lionel Messi kończy karierę w reprezentacji. Poruszające słowa legendy

Po emocjonującym meczu "Albicelestes" przegrali z Hiszpanią 0:1 po dogrywce. Dla Messiego był to wyjątkowo bolesny koniec wielkiej reprezentacyjnej kariery. W połowie sierpnia piłkarz przeżył również osobistą tragedię związaną ze śmiercią ojca, Jorge Messiego. W jednym z wywiadów przyznał także, że nie widzi już siebie przez długi czas na piłkarskich boiskach.

Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki poinformował o swojej decyzji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chcę ogłosić wszystkim, że kończę karierę w reprezentacji. To decyzja (...), która wciąż bardzo mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas" – napisał Messi na Instagramie.

"Odchodzę ze spokojem i dumą, że wraz z moimi kolegami z drużyny podarowałem wam chwile, o których marzyliście. To było niesamowite przeżycie, móc to wszystko przeżyć razem z wami. Kocham was! Dziękuję Bogu za to, że uczynił mnie Argentyńczykiem. Naprzód, Argentyno!" – dodał piłkarz.

instagram

Lionel Messi już raz żegnał się z reprezentacją

To nie pierwszy raz, gdy Messi ogłosił rozstanie z reprezentacją Argentyny. Po przegranym finale Copa América w 2016 roku również zapowiedział zakończenie gry w kadrze.

Ostatecznie zmienił jednak decyzję i wrócił do reprezentacji. Wystąpił z Argentyną na mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku, a największe sukcesy miały dopiero nadejść.

W 2022 roku Messi spełnił swoje największe piłkarskie marzenie. Poprowadził Argentynę do zdobycia mistrzostwa świata w Katarze, dołączając najcenniejsze trofeum do swojej imponującej kolekcji.

Choć Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny, nadal pozostaje aktywnym piłkarzem i występuje w Interze Miami.

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