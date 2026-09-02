Eksplozja na dworcu kolejowym w Niemczech. Są ranni

Do eksplozji doszło w środę rano (2 września) w przejściu budynku w rejonie dworca. Według policji dwie osoby doznały lekkich obrażeń. W wyniku detonacji uszkodzone zostały również szyby w pobliskich budynkach.

Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia i prowadzi działania mające ustalić, jaki przedmiot eksplodował oraz w jakich okolicznościach doszło do wybuchu.

Na miejscu pracują również eksperci od materiałów wybuchowych Bawarskiego Krajowego Urzędu Kryminalnego (LKA). Na obecnym etapie służby nie podały informacji wskazujących na charakter zdarzenia.

Eksplozja w Augsburgu. Utrudnienia w pobliżu dworca kolejowego

W związku z akcją służb występują utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w okolicy dworca. Zamknięte zostały budynek dworca oraz peron 1, natomiast ruch kolejowy na pozostałych peronach jest kontynuowany. Policja apeluje do mieszkańców i podróżnych o omijanie rejonu dworca i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Na razie nie ma oficjalnych informacji, że eksplozja była wynikiem zamachu lub miała podłoże terrorystyczne. Policja nadal bada przyczyny zdarzenia.

Augsburg jest regionalnym węzłem transportowym położonym około 55 km na północny-zachód od Monachium.

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