NATO uważa, że ​​Europa nie wytrzyma wojny na wyniszczenie z Rosją

Podczas konferencji poświęconej przyszłości europejskiej współpracy wojskowej wskazywano na brak społecznej gotowości do długiego konfliktu oraz konieczność przygotowania się NATO raczej na krótką wojnę – podaje "The Guardian".

Według uczestników konferencji problemem jest nie tylko stan europejskich sił zbrojnych, lecz także niewystarczające przygotowanie społeczeństw do potencjalnego konfliktu.

Jeden z brytyjskich dyplomatów ocenił, że kolejne rządy Wielkiej Brytanii nie zdołały odpowiednio wyjaśnić obywatelom skali zagrożenia ze strony Rosji.

Europejskie rządy stoją obecnie przed trudnym zadaniem przekonania wyborców do zwiększenia wydatków obronnych, potencjalnie kosztem finansowania części programów socjalnych.

Jak czytamy, obawy dotyczą również rosyjskich działań hybrydowych – dezinformacji, cyberataków oraz prób wykorzystywania podziałów politycznych i społecznych w Europie.

Czy Europa może obronić się przed Rosją bez pomocy USA?

Zdaniem uczestników konferencji Rosja może w ten sposób osłabiać europejską odporność i utrudniać budowę wspólnej polityki obronnej. W tym kontekście zwracano uwagę na rosnącą popularność ugrupowań populistycznych w państwach europejskich.

Jednocześnie w Europie rozwijany jest pomysł zacieśnienia współpracy pięciu największych europejskich państw wojskowych, tzw. E5 (Polska, Niemcy Francja, Włochy, W. Brytania).

Grupa pracuje m.in. nad wspólnymi zakupami zintegrowanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, broni precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu oraz systemów wczesnego ostrzegania opartych na technologiach kosmicznych. Większość tych zdolności jest obecnie w znacznym stopniu zapewniana przez USA.

Przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) Wolfgang Ischinger ocenił, że Europa stoi przed "ogromnymi i egzystencjalnymi wyzwaniami", które wymagają większej integracji w dziedzinie obronności.

Jednocześnie oczekuje się, że w najbliższych miesiącach Waszyngton podejmie decyzje dotyczące dalszego zaangażowania wojskowego USA w obronę Europy.

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