Jak silna jest polska armia? Paweł Lisicki zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– Łukasz Warzecha opisuje stan polskiej armii i stara się odpowiedzieć, co by się stało, gdyby to Polska była ofiarą napaści Putina. Marek Jurek, Wojciech Golonka i Piotr Semka starają się z kolei odpowiedzieć, jak najlepiej powinna się zachować Polska w stosunku do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą – mówi Paweł Lisicki.

Jak silna jest polska armia?

– Mylili się ci, którzy uważali, że rosyjskojęzyczny komik i celebryta jako prezydent Ukrainy będzie ustępować Moskwie. Wiele razy powtarzałem, że Wołodymyr Zełenski nie jest zwolennikiem "rosyjskiego świata". Dziś zdaje egzamin na męża stanu – pisze Maciej Pieczyński w artykule "Sługa narodu nie na żarty".

– Trzeba przywrócić pobór do wojska – mówi Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, w rozmowie z Karolem Gacem.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Polski Ład, który miał zmodernizować rodzimą gospodarkę, od tygodni jest łatany kolejnymi poprawkami. Sondaże dowodzą z kolei, że społeczeństwo nie rozumie i obawia się nowych rozwiązań. Kto odpowiada za to, że losy flagowego projektu PiS tak się potoczyły –docieka Jan Fiedorczuk w artykule “Kronika nieładu”.

– Groźby ze strony Putina dotyczące broni nuklearnej mają na celu zastraszenie opinii publicznej na Zachodzie. Dlatego nie można panikować. Faktem jest, że Rosja dysponuje największym arsenałem jądrowym i tylko na tym poziomie ma militarną przewagę. Jednak zgodnie z doktryną wzajemnie zagwarantowanego zniszczenia użycie broni nuklearnej jest w zasadzie wykluczone –uspokaja Witold Repetowicz w tekście “Atom: broń do odstraszania”.

– Rosja zaczęła uzależniać Europę od swoich dostaw gazu już w czasach sowieckich. Dlatego właśnie zerwanie tej zależności będzie niestety procesem dość długotrwałym –pisze Jakub Wozinski w artykule “Inwazja na paliwie przejściowym”.

Czytaj też:

"Do Rzeczy" nr 10: Jak silna jest polska armia?