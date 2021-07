Już w najbliższą niedzielę, 1 sierpnia, jak co roku oddamy hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tłumnie pojawimy się w wielu miejscach pamięci. Wielu warszawiaków tradycyjnie uda się w godzinę "W" przed pomnik Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Mazowiecki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zachęca, aby tego dnia nie tylko zapalić znicz na grobie poległych bohaterów, ale także otoczyć opieką tych żyjących, którzy z uwagi na zaawansowany wiek zmagają się - często w osamotnieniu - z problemami dnia codziennego.

OKO dla Powstańców

Mazowiecki Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie zgodnie ze swoją misją zapewnia wsparcie weteranom Powstania Warszawskiego. Zadanie to wykonuje specjalnie do tego powołany Korpus Opiekuńczy "OKO". Koszty opieki nad Powstańcami pokrywał w ubiegłym roku Urząd m.st. Warszawy oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, zaś w 2021 roku jedynie stołeczny magistrat. Środki te to zaledwie kropla w morzu potrzeb.

Aby mieć możliwość kontynuowania tych działań, 1 sierpnia na wojskowych Powązkach PCK zorganizuje specjalną zbiórę. Zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie rehabilitacyjne, opiekuńcze, rzeczowe (sprzęt rehabilitacyjny) oraz wsparcie w codziennym funkcjonowaniu Powstańców zależnych od osób trzecich.

Osoby, które tego dnia nie będą w Warszawie mogą wesprzeć zbiórkę dokonując wpłaty na konto:

Mazowiecki Odział Okręgowy PCK

50 1160 2202 0000 0002 0932 7456

Tytułem: Zbiórka dla Powstańców

Więcej informacji na temat akcji "Bohater nie tylko po śmierci" można uzyskać u kooordynatora usług opiekuńczych Mazowieckiego Oddziału PCK w Warszawie Małgorzaty Piotrowskiej pod adresem mailowym warszawa17@pck.org.pl lub pod numerami telefonu: (22) 50 65 194 i 607 050 655.