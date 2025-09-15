Samochód polskiego europosła ostrzelany. "Brukselska dzicz!"

Były minister rozwoju i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego przekonuje, że jego samochód został ostrzelany w Brukseli.

"Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz!" – napisał Buda w mediach społecznościowych.

Do swego wpisu europoseł dołączył zdjęcie, na którym widać uszkodzoną szybę auta.

Służby na razie nie wydały żadnego komunikatu. Na obecną chwilę nie wiadomo, kto stał za atakiem, ani jakie były powody tej agresji.

