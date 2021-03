Wrocław: We wtorek rozpocznie działanie szpital tymczasowy

Szpital poprowadzi personel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Pierwszy moduł – 56 łóżek

Na początek w pierwszym module będzie tam dostępnych 56 łóżek - podał dyrektor USK dr Piotr Pobrotyn.

Szpital tymczasowy we Wrocławiu zlokalizowany przy ul. Rakietowej został zbudowany w kilku modułach. Docelowo ma się tam znaleźć 400 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Na tę placówkę medyczną zaadaptowano m.in. pomieszczenia sali konferencyjnej przy hotelu. Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski zlecił prowadzenie lecznicy Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu.

Dyrektor USK dr Piotr Pobrotyn poinformował w czwartek, że choć formalnej decyzji wojewody jeszcze nie ma, to ustalił już na spotkaniu z nim, że szpital rozpocznie działanie w najbliższy wtorek. Zostanie uruchomiony pierwszy moduł 56 łóżkami dla pacjentów chorych na COVID-19.

"Główny rdzeń podczas uruchamiania nowej dla nas inwestycji będzie stanowić na początek personel z naszego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który ma doświadczenie w leczeniu pacjentów covidowych. Mamy też listy rezerwowe naszego personelu i wykorzystamy je na tyle, na ile nie będzie to ograniczało naszej białej czy innej aktywności w innych obszarach USK" – powiedział Pobrotyn.

Personel poszukiwany

Dodał, że personel szpitala tymczasowego będzie też uzupełniany osobami, które już wcześniej zgłosiły się do tej pracy, a nie są zatrudnione w USK.

"Zapraszamy też wszystkie inne osoby do składania aplikacji, bo pandemia w swojej prognozie jest taka, że te łóżka, które uruchomimy w pierwszym etapie, mogą być niewystarczające. Szpital docelowo może będzie musiał być rozwinięty o kolejne łóżka. Ja przypomnę, że to jest 400 łóżek na zamknięcie tego projektu w tej infrastrukturze, która jest. Więc personelu będzie potrzeba więcej" – powiedział Pobrotyn.

Dodał, że szpital tymczasowy jest na etapie odbiorów. "Staramy się doprecyzować te obszary, które stanowią o bezpieczeństwie prowadzenia tego szpitala, czyli serwisy. Co robić na wypadek awarii, co robić, by szpital był bezpieczny. Mamy jeszcze parę dni, pracownicy USK są na obiekcie przy ul. Rakietowej. Myślę, że w piątek będziemy protokolarnie przejmowali obiekt" – powiedział Pobrotyn.

"Szpital od dłuższego czasu wie, że w ciągu 72 godzin musi być w gotowości, żeby tę działalność tam uruchomić. I na wtorek będziemy gotowi" – zapewnił dyr. USK dr Pobrotyn.

Czytaj też:

Jest data zakończenia szczepienia nauczycieli. Szef KPRM podał szczegóły