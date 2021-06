Apteki mogą wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień

Od wtorku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują wnioski od aptek, które chcą przystąpić do programu. Do szczepienia zakwalifikuje pacjenta, a także poda mu szczepionkę farmaceuta, który posiada odpowiednie uprawnienia.

"Ruszył nabór dla aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień. Wsparcie farmaceutów pozwoli zwiększyć dostępność szczepień. Zapraszamy do zgłaszania się za pośrednictwem NFZ" – napisał na Twitterze Dworczyk.

Odporność zbiorowa

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś w Jedynce Polskiego Radia, że mamy już ponad 24 mln wykonanych szczepień, pierwszą dawkę szczepionek dwudawkowych przyjęło 14 mln osób, w pełni zaszczepionych jest ponad 9 mln osób. Dodał, że prowadzone przez MZ badania próby reprezentacyjnej, pod kątem tego, ile osób ma już przeciwciała, wskazują, że wyniki dochodzą do 60 procent.

– Wydaje się, że dochodzimy do progu odporności zbiorowej, bo nawet kiedy zwiększamy mobilność społeczną, nie ma to odwzorowania we wzroście liczby zakażeń – podkreślił minister.

Nowe zasady szczepień

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 8 czerwca nowe schematy szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z nimi skrócony został odstęp między podaniem dawek szczepionek mRNA: od Moderny i Pfizera.

Resort dopuścił, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane preparatem Comirnaty od Pfizera po upływie 21 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami, a preparatem COVID-19 Vaccine Moderna po upływie 28 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.

