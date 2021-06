Hotelarze nie mogą żądać od gości informacji o szczepieniu

Rozpoczął się sezon wakacyjny, a grafiki rezerwacji hoteli pod Tatrami są już niemal wypełnione. Zgodnie z wytycznymi, w obiektach hotelarskich może być zajętych 75 proc. pokoi. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz dzieci poniżej 12. roku życia. Tatrzańska Izba Gospodarcza zwraca jednak uwagę, że nadal nie ma regulacji prawnych dotyczących gromadzenia od gości danych dotyczących szczepień.

– Na dzień dzisiejszy nie ma podstawy prawnej ani oficjalnej interpretacji dotyczącej przepisów, według których hotelarz czy kwaterodawca miałby prawo domagać się od turystów przedstawienia certyfikatu covidowego – wskazał Karol Wagner w rozmowie z PAP.

Kontrola nic nie da?

Zwrócił jednak uwagę, że turysta może dobrowolnie oświadczyć, że jest zaszczepiony, jednak hotelarze – zgodnie z interpretacją Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nie mogą w żaden sposób archiwizować i przetwarzać takich danych. – Nawet jeżeli gość podpisze zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, to my i tak nie możemy ich archiwizować, a konsekwencją jest to, że w razie kontroli sanepidu z policją nie możemy wskazać pokoi, w których są goście zaszczepieni – powiedział.

Dodał, że recepcjoniści dają swoim gościom ankiety covidowe, w których zawarte są pytania o szczepienia.

Turyści sami wysyłają certyfikaty

– Oczywiście turyści mogą takiej ankiety nie podpisać, natomiast to działa w dwie strony. Trzeba zaznaczyć, że gościom zależy na tym, żeby ich przyjąć, więc najczęściej sami już w komunikacji mailowej wysyłają skany swoich certyfikatów covidowych, więc w sukurs hotelarzom przychodzi popyt na rynku turystycznym – dodał Wagner.

Podkreślił on, że od dzieci do 12. roku życia nie wymagane są szczepienia, dlatego per saldo ilość gości w obiektach hotelarskich radykalnie podskoczyła wraz z rozpoczęciem wakacji.

Czytaj też:

Szczepienia będą płatne? Rozważa to Rada Medyczna