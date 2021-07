Obowiązkowe szczepienia dla medyków? Ekspertka Rady Medycznej zabiera głos

– Tak, to prawda, że radzimy rządowi wprowadzenie obowiązkowego szczepienia przeciw COVID-19 wśród medyków – odpowiedziała na pytanie PAP w tej sprawie prof. Marczyńska.

Dodała, że członkowie Rady Medycznej przy premierze są w tej kwestii zgodni.

– Przecież obowiązkowe szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B już jest znane wszystkim medykom i bez niego nie ma dostępu do wykonywania tego zawodu. Dlaczego więc w tym przypadku miałoby być inaczej? Lekarze powinni wierzyć w osiągnięcia medycyny i wiedzę medyczną. Jeżeli ktoś ma pracować z pacjentami, to musi być zaszczepiony – powiedziała PAP prof. Marczyńska.

W jej ocenie nie może być tak, że lekarz będzie zagrożeniem np. dla pacjenta z obniżoną odpornością.

– Przecież do gabinetów i poradni trafiają osoby w różnym stanie zdrowia. Musimy jako środowisko medyczne być odpowiedzialni za to co robimy. Wszyscy przecież wyznajemy zasadę po pierwsze nie szkodzić i musimy o niej pamiętać. Dla członków Rady ta rekomendacja nie jest niczym kontrowersyjnym – powiedziała specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego.

Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano 32,4 mln szczepień – wynika z najnowszych danych rządowych. W pełni zaszczepionych jest ponad 15,9 mln osób.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 32 413 199 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 15 907 199 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 240 627.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionki. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek. Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 298 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Czytaj też:

Interwencja posłów Zjednoczonej Prawicy w domu dziecka. Reaguje rzecznik rząduCzytaj też:

Niepokojące doniesienia nt. Delty. Umierają głównie niezaszczepieni