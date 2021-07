Prawie 200 nowych zakażeń. Dane resortu zdrowia

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą województw: małopolskiego (24), podkarpackiego (21), mazowieckiego (15), lubelskiego (14), pomorskiego (14), śląskiego (12), kujawsko-pomorskiego (9), podlaskiego (9), wielkopolskiego (9), dolnośląskiego (8), warmińsko-mazurskiego (7), lubuskiego (5), opolskiego (4), zachodniopomorskiego (4), łódzkiego (3), świętokrzyskiego (3).

Jednocześnie resort zdrowia informuje, że 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 882 630/ 75 257 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Sytuacja w szpitalach

Hospitalizowanych jest 302 chorych z COVID-19, a 43 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformował w czwartek resort zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6195 łóżek i 610 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 80 131 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 653 529 zakażonych.

Szczepienia w Polsce

W Polsce od końca grudnia, gdy rozpoczęto szczepienia przeciw COVID-19, wykonano ponad 33,9 mln szczepień – wynika z danych rządowych opublikowanych w środę. Liczba w pełni zaszczepionych osób przekroczyła 17,1 mln.

Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 33 945 590 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 17 116 255 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 97 665.

Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 46 170 230 dawek szczepionek. Do punktów szczepień trafiło 36 563 265 dawek.

Zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 686 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

