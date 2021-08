Niedzielski: Wariant Delta jest w Polsce coraz bardziej powszechny

Niedzielski przedstawił obecną sytuację pandemiczną w Polsce. Liczba zarażeń wzrasta, w związku z czym IV fala pandemii koronawirusa jest w zasadzie pewna. Minister zdrowia wskazał także na bardzo duży odsetek zakażeń wariantem Delta oraz przypomniał o konieczności szczepień przeciwko COVID-19.

– Wariant Delta jest coraz bardziej powszechniejszy. Najnowsze dane mówią o tym, że przekroczyliśmy barierę 80 proc. udziału tej mutacji wirusa – przekazał szef resortu zdrowia i dodał, że wariant Alfa stanowi już tylko 10 proc. ogółu zakażeń.

– Liczba zakażeń zdecydowanie rośnie. Proszę zwrócić uwagę, że z tygodnia na tydzień mamy te dynamiki wzrostowe rzędu powyżej 20 proc. – poinformował Niedzielski i wskazał, że już pod koniec sierpnia liczba dziennych przypadków zakażenia koronawirusem będzie najprawdopodobniej znacznie większa niż w tej chwili.

Niedzielski apelował także o szczepienie się przeciwko COVID-19. Wskazał, że szczepionki to jedyna broń w walce z koronawirusem, jaką dysponujemy.

– To szczepienia mogą nas uchronić przed scenariuszem, który oznaczałby powrót do tej sytuacji, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia – powiedział minister zdrowia.

Niedzielski poinformował także, ze kierowany przez niego resort w niedługim czasie uruchomi subfundusz inwestycyjny, wchodzący w skład funduszu modernizacyjnego. Dzięki niemu będzie możliwe finansowanie np. wymiany łóżek w szpitalach.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 164 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem.

Resort zdrowia poinformował, że ostatniej doby z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 883 448, z czego 75 269 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 653 981 zakażonych.

