Podano nowe dane o szczepieniach w Polsce

Liczba wszystkich wykonanych w Polsce szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 925 459.

W pełni zaszczepione są 17 818 502 osoby.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

Od 27 grudnia ub. r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 14 109 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Koronawirus w Polsce

"Mamy 181 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (26), mazowieckiego (23), wielkopolskiego (20), śląskiego (19), lubelskiego (14), podlaskiego (11), dolnośląskiego (9), podkarpackiego (9), opolskiego (8), kujawsko-pomorskiego (7), pomorskiego (7), łódzkiego (6), lubuskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4), świętokrzyskiego (3), zachodniopomorskiego (3). 7 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – poinformowano w sobotnim komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak dodaje resort, z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 2 osoby.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła już do 2 883 976. Dotychczas w Polsce zmarło 75 285 osób, u których wykryto COVID-19.

Sytuacja w szpitalach

Hospitalizowanych jest 307 chorych z COVID-19, a 44 z nich przebywa pod respiratorami – poinformował w sobotę resort zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6057 łóżek i 585 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 72 394 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 654 359 zakażonych.

