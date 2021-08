Duży wzrost nowych zakażeń. Raport Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 200 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (26), lubelskiego (24), mazowieckiego (24), kujawsko-pomorskiego (16), pomorskiego (16), podkarpackiego (13), śląskiego (12), zachodniopomorskiego (12), dolnośląskiego (10), warmińsko-mazurskiego (8), świętokrzyskiego (7), wielkopolskiego (6), lubuskiego (4), łódzkiego (3), opolskiego (3), podlaskiego (2). 14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje resort, z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 2 884 361. Dotychczas zmarło 75 285 osób.

Sytuacja w szpitalach

Hospitalizowanych jest 307 chorych z COVID-19, a 48 z nich przebywa pod respiratorami – poinformował we wtorek resort zdrowia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6020 łóżek i 575 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 70 771 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 654 677 zakażonych.

Niedzielski: Zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych

"Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56 proc. zakażeń. Osoby, powyżej 60 lat - które są najszerzej zaszczepioną grupą - to jedynie niecałe 20 proc. zakażeń" – czytamy na Twitterze ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

