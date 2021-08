Pracodawca z dostępem do danych o szczepieniu. Kraska potwierdza

Zapytany o pomysł obowiązkowych szczepień dla pracowników służby zdrowia, Kraska zastrzegł, że "od początku pandemii namawiał na dobrowolność".

– Myślę, że jeżeli patrzymy na służbę zdrowia, to w tej chwili – mimo rekomendacji Rady Medycznej – tej obowiązkowości na dzień dzisiejszy nie widać, ponieważ jest dość duży procent wyszczepienia. Ponad 90 proc. lekarzy – chyba 95 czy 96 proc. – jest zaszczepionych – zaznaczył.

Zdaniem Kraski, niebezpieczeństwo zakażenia się koronawirusem, także w czasie trwania ewentualnej czwartej fali pandemii, nie jest wśród lekarzy duże.

Pracodawca z dostępem do danych o szczepieniu

Zapytany, czy niektóre osoby mogą nie chcieć się zaszczepić po to, by nadal móc pracować zdalnie, Kraska zaznaczył, że "praca zdalna nie zawsze przynosi takie efekty, jakich by sobie życzył pracodawca".

– Jest pomysł, aby pracodawcy uzyskali możliwość dostępu do danych o zaszczepieniu. Jeżeli pracodawca uzna, że praca pana niezaszczepionego Iksińskiego jest mniej wydajna niż jego kolegi, który jest zaszczepiony, ma do tego narzędzia, w jaki sposób go zmobilizować – ocenił.

Dodał, że najprawdopodobniej rząd nie wprowadzi jesienią pełnego lockdownu.

– Jeśli będą jakieś restrykcje, jakieś obostrzenia, to będą to obostrzenia regionalne, tam gdzie osób, które są niezaszczepione, jest dużo, tam gdzie tych nowych zakażeń będzie więcej – poinformował.

Koronawirus w Polsce

"Mamy 200 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (26), lubelskiego (24), mazowieckiego (24), kujawsko-pomorskiego (16), pomorskiego (16), podkarpackiego (13), śląskiego (12), zachodniopomorskiego (12), dolnośląskiego (10), warmińsko-mazurskiego (8), świętokrzyskiego (7), wielkopolskiego (6), lubuskiego (4), łódzkiego (3), opolskiego (3), podlaskiego (2). 14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy we wtorkowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak informuje resort, z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

