Węgry: Zbudowano fabrykę leków przeciw koronawirusowi

Z nagrania wideo zamieszczonego przez ministra wynika, że substancja aktywna żelu Egiferon, wyprodukowanego przez Pannonpharmę – interferon – jest w stanie uaktywnić system odpornościowy osłabiony przez koronawirusa. Drugi lek, w postaci stałej, niszczy koronawirusa w przewodzie pokarmowym.

– Rośnie liczba produktów branży zdrowotnej, w przypadku których Węgry nie są zależne od zagranicznych producentów, tylko są w stanie wytwarzać je u siebie w wysokiej jakości – zaznaczył minister.

W lipcu sekretarz stanu w kancelarii premiera Csaba Doemoetoer poinformował, że rząd Węgier przeznaczy 55 mld ft (155 mln euro) na budowę fabryki szczepionek przeciw Covid-19, która ma zostać otwarta pod koniec przyszłego roku.

Na Węgrzech od kilku tygodni nieznacznie, ale stale pogarsza się sytuacja epidemiczna. W ciągu ostatniej doby zmarło troje chorych na Covid-19 i stwierdzono 345 nowych zakażeń. Liczba chorych na Covid-19 wymagających hospitalizacji wzrosła do 215.

Nowa lista skutków ubocznych szczepionek na koronawirusa

Europejska Agencja Leków (EMA) zaktualizowała w środę listę skutków ubocznych przy podawaniu preparatów na COVID-19 firm Johnson&Johnson i AstraZeneca.

Do możliwych efektów ubocznych szczepionki AstraZeneca EMA dodała zespół Guillaina-Barrego. Jest to rzadkie schorzenie polegające na uszkodzeniu nerwów obwodowych i prowadzące do postępującego osłabienia siły mięśni. Oprócz tego do informacji o działaniach niepożądanych preparatu brytyjsko-szwedzkiego koncernu farmaceutycznego dodano bóle nóg, ramion i żołądka oraz objawy grypopodobne.

Ostrzeżenie dot. bezpieczeństwa przy podawaniu szczepionki Johnson&Johnsonzaktualizowano o powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia czucia powierzchownego, szumy w uszach, biegunkę i wymioty.

Zarówno AstraZeneca jak i Johnson&Johnson wykorzystują w swoich preparatach na COVID-19 tzw. technologię wektorową. Dostarcza ona do organizmu fragmenty innych wirusów w celu wywołania reakcji immunologicznej.

