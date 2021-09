Protest medyków. Ministerstwo Zdrowia podało koszty ich żądań

Pracownicy ochrony zdrowia przejdą z placu Krasińskich przed Sejm i Kancelarię Premiera. Zapowiadają, że przed gmachem KPRM powstanie "białe miasteczko".

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia obejmują m.in.: natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki; zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego; wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów oraz wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej.

Ile kosztują postulaty medyków? MZ odpowiada

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w sobotę w mediach społecznościowych pismo, w którym przedstawiono koszty postulatów medyków. "Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprasza protestujących medyków do rozmów w oparciu o konkretne szacunki dotyczące złożonych postulatów" – poinformował resort na swoim profilu na Twitterze.

Z wyliczeń MZ wynika, że łączny koszt wszystkich postulatów protestujących to 26,05 mld zł w 2021 roku i 104,7 mld zł w 2022 roku. W sumie to ponad 130 mld zł. Niedzielski oświadczył we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych, że spełnienie oczekiwań medyków oznaczałoby konieczność podwojenia nakładów na służbę zdrowia i przekroczenie 10 proc. PKB.

Tymczasem zgodnie z założeniami resortu, nakłady na system ochrony zdrowia w tym roku wyniosą 120,501 mld zł (5,3 proc. PKB), natomiast w przyszłym roku 133,624 mld zł (5,75 proc. PKB).

