Pfizer wypróbuje w Rosji nowy lek przeciwko COVID-19

Informacje takie podał we wtorek dziennik gospodarczy 'Wiedomosti". W badaniach weźmie udział 90 osób.

Będą one prowadzone w placówkach medycznych - państwowych i prywatnych - w obwodzie moskiewskim, Petersburgu, Smoleńsku, Barnaule i innych miastach Rosji.

Powołując się na państwowy rejestr lekarstw, "Wiedomosti" podają, że chodzi o preparat Paxlovid, który ma być zarówno lekiem profilaktycznym, jak i chroniącym przed ciężkim przebiegiem Covid-19.

Badania są już prowadzone w różnych państwach, bierze w nich udział około 7 tys. osób. W Rosji testy mają trwać do marca 2023 roku.

Leki na COVID w Polsce

Także w Polsce dwa nowe leki - Ronapreve i Regkirona - pierwsze przeciwciała monoklonalne wskazane w leczeniu COVID-19, będą stanowić dodatkowe wsparcie w walce z pandemią – wskazał w piątek prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) Grzegorz Cessak. Do końca roku, jak dodał, spodziewane są kolejne skuteczne i bezpieczne terapie przeciw COVID-19.

Ronapreve i Regkirona

Ronapreve i Regkirona są pierwszymi lekami zawierającymi przeciwciała monoklonalne, które otrzymały pozytywną opinię CHMP do leczenia COVID-19 i dołączyły do listy produktów wskazanych w leczeniu COVID-19, które uzyskały pozytywną opinię od czasu wydania rekomendacji dla leku Veklury (remdesiwir) w czerwcu 2020 r.

Przeciwciała monoklonalne to białka zaprojektowane w celu przyłączenia się do białka S wirusa SARS-CoV-2, przy pomocy którego wirus wnika do ludzkich komórek.

