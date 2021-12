Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Najwięcej zakażeń od początku pandemii

Bilans nowo wykrytych zakażeń jest aż o 10,5 tys. wyższy w stosunku do dotychczasowego rekordu z 8 stycznia tego roku, kiedy trwał szczyt drugiej fali pandemii. Jest to też o 19 tys. więcej niż było we wtorek oraz o prawie 27,5 tys. więcej w porównaniu z poprzednią środą. Tym samym łączna liczba wykrytych zakażeń przekroczyła 11 mln, a ich przyrost z 10 do 11 mln trwał zaledwie 20 dni, podczas gdy przyrost z 9 do 10 mln – 26 dni.

Za szybki wzrost liczby infekcji odpowiada wariant Omikron, którym zakażone jest znacznie więcej osób, niż wskazują potwierdzone dotychczas przypadki. Jak podała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), stwierdzono do tej pory 10 017 zakażeń nowym wariantem, z czego 9243 w Anglii, 562 w Szkocji, 62 w Walii, a 151 w Irlandii Północnej. Wcześniej jednak UKHSA szacowała, że Omikron stanowi ok. 24 proc. wszystkich nowych przypadków w Anglii, a jej szefowa Jenny Harries ostrzegła, że jest on "prawdopodobnie najbardziej znaczącym zagrożeniem, z jakim mamy do czynienia od początku pandemii".

Więcej zgonów z powodu COVID-19 na Wyspach

W ciągu ostatniej doby stwierdzono 165 zgonów z powodu COVID-19, co jest wzrostem w stosunku do bilansu z poprzedniej środy o cztery. Od początku pandemii COVID-19 był przyczyną 146 791 zgonów w Wielkiej Brytanii.

Ale rekordowa jest także liczba podanych w tym kraju szczepionek przeciw COVID-19. We wtorek dawkę przypominającą dostało ponad 656 tys. osób - to o ponad 100 tys. więcej niż najlepszy dotychczas wynik. Jeśli taka liczba zastrzyków byłaby podawana codziennie, udałoby się zrealizować cel, jakim jest zaoferowanie dawki przypominającej wszystkim dorosłym mieszkańcom Wielkiej Brytanii przed końcem roku. Do tej pory dostało ją 24,7 mln osób, co stanowi 43 proc. osób powyżej 12. roku życia.

