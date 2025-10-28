"Przełom w leczeniu bardzo poważnej choroby". Ekspertka o nowej terapii

W programie "Wywiad medyczny" ekspertka opowiadała o analogach GLP-1. To środki stosowane w leczeniu otyłości, wokół których narosło dużo mitów. Prof. Tomaszuk-Kazberuk tłumaczy, że mogą one być przełomowym odkryciem w walce z chorobą.

Lekarka podkreśla, że otyłość to choroba przewlekła, nawrotowa i poważna. Badania udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że osoby otyłe żyją krócej. Czy więc zastrzyki z GLP-1 są cudownym rozwiązaniem problemu? Profesor podkreśla, że nie, ponieważ skuteczne leczenie z ich użyciem wymaga od pacjenta cierpliwości, wysiłku fizycznego oraz odpowiedniej diety.

– Otyłość skraca życie. To jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Po drugie, powoduje schorzenia, które drastycznie ciągną człowieka w dół, jeśli idzie o jakość życia – powiedziała ekspertka z Kliniki Kardiologii, Lipidologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Nowe leki zakończą epidemię otyłości?

Analogi GLP-1 pomagają w zrzuceniu zbędnych kilogramów.

– Dzisiaj dysponujemy już wynikami badań sercowych, które świadczą o tym, jaki wpływ mają analogi GLP-1 na układ krążenia. Okazuje się, że nie tylko zmniejszają ryzyko powstania cukrzycy, ale też zmniejszają ryzyko na przykład zaostrzenia niewydolności serca, takich niekorzystnych zdarzeń jak zawał, udar i czegoś, co jest rzeczą najgorszą, czyli nagła śmierć sercowa. To jest wiodąca przyczyna zgonów w naszej szerokości geograficznej. Nasz naród jest narodem o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym – powiedziała.

Lekarka przyznała, że środki GLP-1 są stosowane od niedawna, zatem nie ma jeszcze raportów o wpływie na zdrowie pacjentów z perspektywy wieloletniej. Istnieją natomiast raport z obserwacji kilkuletniej, które pokazują dobry profil bezpieczeństwa preparatów. Jak jednak każdy lek, tak również i ten może mieć negatywne skutki uboczne. Najważniejsze, aby pacjenci przyjmowali leki pod kontrolą lekarza.

Czytaj też:

Darmowa antykoncepcja? Jest sprzeciw