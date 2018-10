Eksperci na debacie „Do Rzeczy”: Agencja Badań Medycznych konieczna dla efektywnej polityki zdrowotnej

Zdaniem ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, powołanie Agencji Badań Medycznych w Polsce to konieczność. W innych krajach podobne agencje istnieją od wielu lat. National Institutes of Health działa w USA od 1887 r., Medical Research Council w Wielkiej Brytanii od 1913 r.

Zadaniem Agencji Badań Medycznych ma być wspieranie finansowania badań naukowych oraz analiz w ochronie zdrowia – dzięki temu pieniądze na zdrowie będą mogły być wydawane w sposób racjonalny. ABM miałaby zajmować się m.in. finansowaniem badań klinicznych niekomercyjnych, czyli niesponsorowanych przez firmy farmaceutyczne. Obecnie w Polsce zaledwie 1 proc. badań klinicznych to badania niekomercyjne (w krajach zachodnich stanowią one ok. 30-40 proc. wszystkich badań klinicznych). Na niekomercyjnych badaniach klinicznych mogą zyskać np. pacjenci z chorobami rzadkimi, dla których nie ma dziś leczenia czy dobrej metody diagnostycznej. – To dlatego chcemy, by ABM była w 50 proc. finansowana z odpisu NFZ. Te pieniądze wrócą do pacjentów – argumentował dr Radosław Sierpiński, pełnomocnik ds. utworzenia Agencji Badań Medycznych.

Szanse dla pacjentów z niekomercyjnych badań klinicznych podkreślił Wojciech Wiśniewski z Fundacji Onkologicznej Alivia: – Niedawno zmarł pacjent z powodu nowotworu dróg żółciowych. Ratunkiem był dla niego lek nierefundowany w tym wskazaniu. Gdyby były niekomercyjne badania kliniczne, być może udałoby się udowodnić, że ten lek u takich pacjentów zadziała – mówił Wojciech Wiśniewski. Również Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przekonywał, że AOTMiT chce przy wydawaniu rekomendacji brać po uwagę wyniki niekomercyjnych badań klinicznych oraz analiz polskiej populacji.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia Agencja Badań Medycznych mogłaby również wspierać zespoły naukowe grantami na innowacje. – Badania kliniczne są drogie, dlatego zwykle musimy nasze innowacje sprzedawać do innych krajów. Tracimy na tym jako Polska – przekonywał dr hab. Paweł Ptaszyński z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Jako grupa naukowa często jesteśmy zmuszeni do sprzedania naszego know-how zagranicę, gdyż nie było do tej pory agencji, która wsparłaby sfinansowanie badań – potwierdzał dr hab. Krzysztof Marycz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który prowadzi m.in. innowacyjne badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w medycynie.

Konieczność powstania Agencji Badań Medycznych podkreślał też Szymon Chrostowski z Fundacji Wygrajmy Zdrowie. – W ubiegłym roku na targach innowacyjności widziałem wiele polskich startupów, które projektują nowoczesne technologie medyczne. Twórcy startupów są nastawieni, że ich patenty zostaną kupione w Chinach czy Stanach Zjednoczonych. W Polsce do tej pory nie było państwowej agencji, która pomogłaby wprowadzić w życie nowe technologie – mówił Chrostowski.

Minister Łukasz Szumowski odnosił się też do zarzutów dotyczących tego, że Agencja Badań Medycznych byłaby finansowana w 50 proc. z odpisu NFZ: – Te pieniądze wrócą do polskich pacjentów, m.in. dzięki niekomercyjnym badaniom klinicznym, w których będą mogli wziąć udział – zapewniał minister Szumowski.

W debacie uczestniczyli: prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia; dr Radosław Sierpiński, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds Powołania Agencji Badań Medycznych; dr Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych; dr hab. Paweł Ptaszyński, Katedra Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; dr hab. Krzysztof Marycz, kierownik Katedry Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Szymon Chrostowski, Fundacja Wygrajmy Razem; Wojciech Wiśniewski, Fundacja Onkologiczna Alivia.

Pełna relacja z debaty ukaże się w 43. numerze tygodnika „Do Rzeczy” 22.10.2018.