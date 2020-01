"Czas na nowe rozwiązania". Polska chce walczyć z uchylaniem się od płacenia podatków

Polski Instytut Ekonomiczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego opracowali raport "Niesprawiedliwość podatkowa w Unii Europejskiej" podczas konferencji "Jak uniknąć wyścigu na samo dno". Jego oficjalna prezentacja odbędzie się dziś wieczorem w Domu Polskim w Davos. W dyskusji wezmą udział: premier Mateusz Morawiecki, José Ángel Gurría, sekretarz generalny OECD oraz Bruno Le Maire, francuski minister gospodarki i finansów.

Transmisję od godz. 19 można śledzić na platformie YouTube:

Z raportem można się za to zapoznać na stronie taxsolidarity.eu, gdzie dołączono również przystępne materiały edukacyjne, film promocyjny, podcasty specjalistów i animacje tłumaczące działanie rajów podatkowych.

W raporcie przeanalizowano straty w poborze podatku w europejskim systemie podatkowym w odniesieniu do PIT, CIT i VAT. Opracowanie to ma na celu określenie mechanizmów stojących za procesem międzynarodowego uchylania się od płacenia podatków oraz obliczenie całkowitych strat poniesionych przez państwa członkowskie UE w wyniku tego zjawiska.

Unijne raje podatkowe

Z powodu unikania i uchylania się od opodatkowania oraz oszustw podatkowych kraje członkowskie UE tracą rocznie około 170 mld euro. Ponadto niektóre państwa członkowskie UE – zwłaszcza Holandia, Irlandia, Belgia, Luksemburg, Malta i Cypr – stosują nieuczciwe praktyki w celu sztucznego przenoszenia zysków korporacji międzynarodowych. Według autorów raportu, kraje te powinny być nazywane rajami podatkowymi UE. Udział korzyści wynikających ze stosowania praktyk unikania opodatkowania w podatku CIT waha się od 16 proc. w Belgii i 30 proc w Holandii, 54 proc. w Luksemburgu i 65 proc. w Irlandii, do aż 88 proc. na Malcie. Oznacza to, że znaczna część dochodów publicznych w tych krajach jest podnoszona na niekorzyść dochodów publicznych w innych państwach członkowskich UE.

Największe straty odnotowano w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Raport pokazuje, że wiele problemów w Europie udałoby się rozwiązać zmniejszając skalę transgranicznego unikania płacenia podatków. – Analizując dane dotyczące unikania podatków w Europie, można dojść do smutnego wniosku, że solidarność jest tylko deklaratywną wartością w Unii Europejskiej. Straty wynikające z wykorzystywania międzynarodowych transakcji do oszustw podatkowych oraz unikania płacenia podatków zmniejszają dochody państw członkowskich UE o około 170 mld EUR rocznie. Unia powinna podjąć zintegrowane działania na rzecz uszczelnienia systemu podatkowego, co mogłoby stać się dodatkowym źródłem finansowania dla nowego budżetu, konstruowanego już bez ważnego płatnika w postaci Wielkiej Brytanii. Te środki mogłyby również zasilić budżet Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej lub Green Deal – zaznacza Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Proponowane działania

W raporcie proponowanych jest pięć konkretnych działań, które powinny być przedmiotem debaty publicznej, w tym upoważnienie Komisji Europejskiej do nakładania sankcji na kraje (w tym państwa członkowskie UE), które zostały zaklasyfikowane jako raje podatkowe, a także nałożenie na korporacje międzynarodowe obowiązku regularnego ujawniania informacji na temat ich strategii podatkowych w ujednoliconym formacie, mających zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.

– Mało kto dziś kwestionuje, że nie tylko oszustwa podatkowe, ale także tzw. „agresywna optymalizacja”, czyli nieuczciwe, choć często zgodne z prawem, unikanie opodatkowania stanowią poważne wyzwanie i zagrożenie. Nieefektywny pobór podatków generuje straty, które muszą zostać zrekompensowane przez innych podatników, co ostatecznie prowadzi do zaburzenia konkurencji rynkowej i zwiększenia nierówności oraz poczucia niesprawiedliwości. Tylko wspólny wysiłek członków UE i ich ścisła współpraca mogą doprowadzić do skutecznego rozwiązania tego problemu – podkreśla Mateusz Walewski, Główny Ekonomista BGK.

"Walka z nieuczciwymi praktykami wielu przedsiębiorstw na całym świecie ma swoje odzwierciedlenie w tych samych zasadach, które leżały w sercu polskich robotników walczących o swoją wolność i reformę państwa komunistycznego. Czterdzieści lat temu polscy robotnicy domagali się, aby wszyscy płacili swoją sprawiedliwą część podatków i domagali się sprawiedliwości społecznej. Dzisiaj Polska wzywa do solidarności w działaniach wszystkich członków UE w walce z rajami podatkowymi" – podkreślają inicjatorzy kampanii.