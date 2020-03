Gospodarcza niepodległość

Jacek Krzemiński: PTG opracowało raport o tym, co hamuje rozwój polskiej gospodarki. Według niego polityka UE i unijne przepisy to wypadkowa interesów państw członkowskich oraz ich firm. To dlatego państwa zdaniem Polska powinna prowadzić podmiotową, czyli własną, niedyktowaną z zewnątrz, politykę gospodarczą?

Tomasz Janik: Podmiotowa znaczy przede wszystkim nie pozorna, ale rzeczywiście służąca rozwojowi polskiej gospodarki, polskich firm. Największą część naszej gospodarki stanowią polskie firmy, z polskim kapitałem, w tym zwłaszcza prywatne. To im polityka gospodarcza naszego państwa powinna służyć, dla nich tworzyć najlepsze z możliwych rozwiązania. To jest według mnie podmiotowe traktowanie polskiej rzeczywistości gospodarczej. Wszystkie inne działania w polityce gospodarczej są tylko pozorne lub mają zabarwienie polityczne.