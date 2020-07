Morawiecki nie przyszedł do Senatu. Grodzki reaguje

"Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 roku" – brzmiał 3. punkt porządku dziennego posiedzenia Senatu. Z powodu nieobecności premiera ani innego przedstawiciela rządu punkt ten został odroczony.

– Wystosujemy do premiera kolejne zaproszenie po to, ażeby tę istotną dla obywateli sprawę rzetelnie omówić. Tak jak to było planowane – powiedział Grodzki.

Wczoraj marszałek Senatu apelował do Mateusza Morawieckiego o przedstawienie senatorom informacji na temat finansów publicznych w 2020 roku, argumentując, że "obywatele mają prawo wiedzieć, jaki jest naprawdę stan finansów państwa i czy finanse Rzeczypospolitej są bezpieczne".

– Oczekujemy jasnych informacji, jasnych deklaracji premiera i to jest rzecz absolutnie niezbędna, dlatego ponawiamy wezwanie dla premiera rządu, aby stanął przed obliczem Wysokiego Senatu i taką informację przedłożył – mówił w środę Grodzki.

Oświadczył też, że "próby wyalienowania Senatu są niedopuszczalne i nie będą nigdy akceptowane".