"Największa polska inwestycja prywatna za granicą". InPost przejmie francuskiego potentata?

"InPost złożył dziś ofertę niemieckiej grupie OTTO na nabycie francuskiej grupy logistycznej z siecią PUDO – Mondial Relay – największego prywatnego operatora we Francji za kwotę 565 mln euro, co najprawdopodobniej jest największą inwestycją zagraniczną prywatnej polskiej firmy" – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Rafał Brzoska.

InPost wchodzi na francuski rynek

Prezes InPostu zaznaczył, że w strategii międzynarodowej ekspansji spółka od samego początku rozważała dwie opcje: tzw. przejęcie organiczne (jak w Wielkiej Brytanii) albo oportunistyczne, polegające na przejmowaniu potencjalnych partnerów działających już na rynku. Ten drugi scenariusz ma zostać zrealizowany we Francji.

Mondial Relay to francuska platforma do dystrybucji paczek e-commerce. Jest największym prywatnym operatorem na tym rynku we Francji. Dysponuje ponad 15,8 tys. punktami do nadawania i odbioru przesyłek, głównie we Francji, krajach Beneluksu, Portugalii i Hiszpanii. Jej obecnym właścicielem jest niemiecki koncern OTTO.

Ekspansja zagraniczna InPostu

"Jak zapowiadaliśmy niedawno w czasie IPO, ekspansja zagraniczna jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju InPostu. Mondial Relay da nam natychmiast silną pozycję na jednym z największych rynków e-commerce w Europie, zapewni wiele czynników przyspieszających nasz ogólny wzrost i przyniesie wartość dla akcjonariuszy" – powiedział Brzoska, cytowany przez Wirtualne Media.

InPost to największy prywatny operator logistyczny w Polsce. Firma należy do grupy kapitałowej Integer.pl S.A.

