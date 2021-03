Sondaż. Przedsiębiorcy ocenili system podatkowy

Podstawowymi mankamentami polskiego systemu podatkowego są: niestabilność przepisów oraz nieinformowanie o planowanych zmianach legislacyjnych.

Urzędnicy też nie nadążają

– Co roku podatnicy muszą poświęcać bardzo dużo czasu na przygotowanie się do nowelizacji przepisów, co wciąż skutkuje niską pozycją Polski w rankingach jakości prowadzenia biznesu – wskazuje Anna Sińczuk, partnerka w KPMG. Jak dodaje, w praktyce bardzo często zdarza się, że urzędnicy muszą uczyć się nowych regulacji razem z podatnikami. – Szybkość wprowadzania trudnych przepisów podatkowych i proceduralnych nie wpływa pozytywnie na jakość prawa – mówi Sińczuk.

Co sprawia przedsiębiorcom trudności?

Szczególne trudności sprawia polskim przedsiębiorcom bardzo duża liczba wymaganych deklaracji i informacji, a także wszelkie zagadnienia związane z cenami transferowymi.

Sińczuk podkreśla, że przedsiębiorcy przywykli już do tego, że informacje o zmianach w ustawodawstwie docierają do nich na ostatnią chwilę. Często dzieje się to przy użyciu nieformalnych kanałów komunikacji typu Twitter. – To, że się przyzwyczailiśmy, nie oznacza jednak, że oceniamy tego typu praktyki dobrze – takie działania na pewno nie służą budowaniu zaufania podatników – tłumaczy.

System podatkowy – co na plus?

Jeśli chodzi zaś o próby przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii COVID-19, przedsiębiorcy najwyżej ocenili zwolnienie ze składek ZUS. Ten element "Tarczy Antykryzysowej" może jednak niebawem zniknąć.

Z kolei w stosunku do poprzednich badań przeprowadzanych przez KPMG wyraźnie wzrosła ocena wymiany argumentów podczas kontroli podatkowej. Wyniki sondażu pokazują, że rozmowa przedsiębiorców z urzędnikami stała się bardziej konstruktywna, niż w dwóch poprzednich latach.

W ocenie podatników, którzy wzięli udział w ankiecie, poprawiło się także podejście do nich urzędników administracji skarbowej.

Przedstawione przez KPMG wyniki dotyczą badania przeprowadzonego na próbie 161 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wypełnili ankietę podczas XI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

