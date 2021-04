InPost przejmuje francuskiego potentata branży logistycznej

Rada Pracownicza InPostu wyraziła jednogłośne poparcie dla transakcji. Do połowy 2021 roku polska firma sfinalizuje zakup 100 proc. akcji Mondial Relay. Następnym etapem jest uzyskanie zgody urzędów antymonopolowych na prowadzenie działalności.

InPost wchodzi na francuski rynek

W połowie marca Prezes InPostu Rafał Brzoska poinformował, że firma złożyła niemieckiej grupie OTTO propozycję kupna Mondial Relay za kwotę 565 mln euro, czyli ok. 2,6 mld zł. "To najprawdopodobniej największa inwestycja zagraniczna prywatnej polskiej firmy" – przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Brzoska.

Mondial Relay

Mondial Relay to założona w 1997 roku francuska platforma do dystrybucji paczek e-commerce. Jest największym prywatnym operatorem na tym rynku we Francji. Dysponuje ponad 15,8 tys. punktami do nadawania i odbioru przesyłek, głównie we Francji, krajach Beneluksu, Portugalii i Hiszpanii. Obsługuje wiele największych platform handlu elektronicznego we Francji, a także indywidualnych sprzedawców detalicznych. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek.

Ekspansja zagraniczna

Prezes InPostu zaznacza, że w strategii międzynarodowej ekspansji spółki jedną z metod działania jest tzw. przejęcie oportunistyczne. Polega ono na przejmowaniu potencjalnych partnerów działających już na rynku. Scenariusz ten jest właśnie realizowany we Francji.

– Jak zapowiadaliśmy niedawno w czasie IPO, ekspansja zagraniczna jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju InPostu. Mondial Relay da nam natychmiast silną pozycję na jednym z największych rynków e-commerce w Europie, zapewni wiele czynników przyspieszających nasz ogólny wzrost i przyniesie wartość dla akcjonariuszy – powiedział Brzoska, cytowany przez Wirtualne Media.

Założony w 1999 roku InPost to największy prywatny operator logistyczny w Polsce. Firma należy do grupy kapitałowej Integer.pl S.A. W 2020 roku obsłużył 310 mln przesyłek (w tym 249 mln za pośrednictwem paczkomatów).

