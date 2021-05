40 mln zł dla kół gospodyń wiejskich. Rząd przyjął projekt

Nowe rozwiązania mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem kół gospodyń wiejskich. Zmienią się również przepisy określające przekazywanie im pomocy finansowej. Co roku będzie to łącznie ok. 40 mln zł. Rząd rozważa zwiększenie finansowania programu w kolejnych etapach.

Ile kół gospodyń wiejskich działa w Polsce?

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne – niezależne od administracji rządowej i samorządowej – społeczne organizacje mieszkańców wsi, aktywnie działające na rzecz środowisk wiejskich. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 10 tys. takich kół.

"Już w 2018 r. rząd umożliwił tym organizacjom uzyskanie osobowości prawnej poprzez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, a tym samym dał możliwość samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych" – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Najważniejsze zmiany

Zgodnie z projektem minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł udzielić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania wsparcia oraz jego wysokość zostaną określone w rozporządzeniu. Rocznie rząd chce przeznaczać na ten cel ok. 40 mln zł.

"Kompetencje dotyczące pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich na realizację swoich zadań zostały przeniesione od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi" – podaje CIR.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

