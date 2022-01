Morawiecki wystąpił do KE o wprowadzenie dopłat dla rolników

– Oprócz VAT-u, który obniżamy do 0 proc. od 1 lutego na nawozy - to jest już istotny ruch - to jeszcze premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o możliwość dopłat do nawozów dla rolników. Na to musi zgodzić się Komisja Europejska, bo gdybyśmy takie opłaty wprowadzili samowolnie, to byłaby niedozwolona pomoc publiczna i groziłyby zwroty – powiedział Kowalczyk w radiowej Trójce.

Podkreślił, że ceny nawozu są bardzo zależne od cen gazu, a w nawozach azotowych 60 proc. ceny nawozu stanowi cena gazu, używanego przy produkcji.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 przeszła przez Sejm

Wicepremier poinformował też, że polski rząd obecnie jest w trakcie zatwierdzania - wprowadzonych przyjętą wczoraj przez Sejm ustawą - niższych stawek VAT w Komisji Europejskiej. Nowelizacja ustawy VAT-owskiej zakłada obniżenie o 0 proc. stawek VAT na żywność i gaz oraz do 8 proc. na paliwa w okresie od 1 lutego do 31 lipca. Jednocześnie przedłużone ma zostać do 31 lipca obowiązywanie niższej stawki na energię elektryczną i cieplną.

– W tej chwili trwają rozmowy ws. obniżek VAT. (…) Jesteśmy w trakcie zatwierdzania tych stawek – powiedział Kowalczyk. Pytany czy rozwiązania proponowane w nowelizacji zostały przyjęte bez akceptacji KE, powiedział: "Czas jest tak napięty, że każdy miesiąc jest ważny przy walce z inflacją, wiec myślę, że Polacy nie mają nic przeciwko, że jesteśmy tak aktywni".

Wicepremier zapowiedział też, że najprawdopodobniej w lipcu zostaną wprowadzone emerytury rolnicze bez konieczności przekazywania gospodarstwa rolnego. Wkrótce mają zacząć się konsultacje w tej sprawie.

