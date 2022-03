Iran, Syria i Korea Płn. zostają z tyłu. Rosja liderem wśród państw z największą liczbą sankcji

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę wiele krajów zdecydowało o zerwaniu współpracy z agresorem. Państwa, jako sprzeciw wobec działań Władimira Putina, wycofują swoją działalność z terytorium Rosji i blokują działalność rosyjskich firm na swoich terenach.

Niechlubne miano

Z informacji podanych przez agencję Bloomberg wynika, że Rosja jest obecnie krajem, na który nałożono najwięcej sankcji w historii. Pozycję lidera zdobyła wyprzedzając nawet Iran, Syrię, Koreę Północną, Wenezuelę czy Kubę.

Tylko w ciągu pierwszych dziesięciu dni wojny na Rosję nałożono 2778 sankcji. Obecnie ta liczba sięga już 5,5 tys., a lista wciąż się nie zamyka. Na tą chwilę najwięcej sankcji na Rosję nałożyła Szwajcaria. Odnotowano tam 568 zakazów wymierzonych przeciwko Federacji Rosyjskiej. USA wystosowały 243 sankcje, Unia Europejska 518, a Francja 512.

Brak dostępu do wielu usług

Sankcje na Rosję nakładają rządy, publiczne instytucje oraz prywatne firmy. Dla agresora oznacza to wycofanie wielu produktów i usług, które do tej pory były ogólnodostępne. Przykładem jest m.in. zamknięcie restauracji McDonald's i KFC, ale też wycofanie ze sprzedaży systemu operacyjnego Windows, a co za tym idzie programów takich jak Word, Excel czy Outlook.

Takich przykładów jest wiele. Jedne są dla Rosjan mniej odczuwalne, inne bardziej. Niewątpliwie trudnością dla Rosjan okazały się decyzje o wstrzymaniu współpracy największych międzynarodowych korporacji. Tutaj przykładem może być zawieszenie działalności firm Visa i Mastercard.

Reakcja Rosji

O "szerokiej reakcji Rosji na sankcje" poinformował dyrektor departamentu współpracy gospodarczej MSZ Rosji Dmitrij Birichewski. Polityk ostrzegł, że "będzie ona szybka i odczuwalna w najbardziej wrażliwych obszarach Zachodu".

Z kolei były urzędnik Departamentu Skarbu USA Peter Piatetsky ocenił, że amerykańskie sankcje są najbardziej dotkliwe, ponieważ uderzają w surowce i walutę. – To finansowa wojna atomowa – dodał.

