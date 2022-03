Media: Zbliża się przełom ws. pieniędzy z Funduszu Odbudowy

Portal wskazuje, że prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym zyskał uznanie w oczach najważniejszych unijnych polityków. Sam prezydent Andrzej Duda, po niedawnym spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz szefową Komisji Europejskiej, mówił, że jego propozycja została przyjęta w Brukseli "z ulgą".

Drugim ważnym czynnikiem zmieniającym stanowisko KE do środków z Krajowego Planu Odbudowy jest wojna na Ukrainie oraz pomoc, jaką Polska niesie ukraińskim uchodźcom. Jak przekazał w środę wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Szefernaker, w Polsce zostało około 1,5 miliona uchodźców z niemal 2 milionów, którzy przybyli z Ukrainy. Polska przyjęła na siebie główny ciężar pomocy uchodźcom.

Jak podkreśla Onet, Polska nie ma już możliwości otrzymania 13-proc. zaliczki, która była wypłacana do końca ubiegłego roku. Z kolei do końca 2022 roku Polska musi zgłosić do rozliczenia 70 proc. pieniędzy, które chce pozyskać z Funduszu Odbudowy.

"Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, który odpowiada za negocjacje z Brukselą, jest teraz w USA. Możliwe, że zaraz po jego powrocie sprawa unijnych pieniędzy się rozstrzygnie" – konkluduje Onet.

O możliwości odblokowania środków z KPO mówił niedawno lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk na wewnętrznym spotkaniu ugrupowania.

– Ewidentnie jest wola KE, żeby dać pozytywny sygnał. Poza tym my naprawdę potrzebujemy tych pieniędzy. Rząd o tym nie chce na razie mówić, ale prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej są fatalne. Funduszy potrzebują też samorządy, które ledwo zipią po pandemii, a teraz jeszcze to na nie spadł główny ciężar opieki nad uchodźcami – mówi informator Onetu, polityk PO.

Krajowy Plan Odbudowy

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy, który ma na celu odbudowę gospodarek UE po pandemii koronawirusa. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

